Tuyển Kỹ sư điện Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Đắk Nông thu nhập 9 - 12 Triệu

Trần Hồng Quân HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
Trần Hồng Quân HOLDINGS

Kỹ sư điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Đắk Nông: Khu công nghiệp Nhân Cơ, Xã Nhân Cơ Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Có kiến thức chuyên môn, am hiểu về các thiết bị điện, điện lạnh ( điều hòa, tủ đông, tủ mát, máy làm đá, …)
• Kiểm tra, vận hành, thay thế, sửa chữa các bộ phận máy móc bị lỗi . Kế hoạch bảo trì máy móc, thiết bị, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
• Thi công lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí và thông gió ( lắp đặt điều hòa, hàn ống đồng, nạp gas, hiệu chỉnh đưa hệ thống vào hoạt động ổn định )

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc đã được đào tạo nghề điện lạnh, kỹ thuật nhiệt lạnh, cơ điện,...
• Có kinh nghiệm thực tế từ 6 tháng trở lên là lợi thế.
• Biết sử dụng dụng cụ đo, đồng hồ gas,...
• Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và có tinh thần học hỏi.

Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trần Hồng Quân HOLDINGS

Trần Hồng Quân HOLDINGS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa tháp Khách sạn, số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam|

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

