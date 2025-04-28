Tuyển Kỹ sư điện Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Đắk Nông thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Đắk Nông: Khu công nghiệp Nhân Cơ, Xã Nhân Cơ Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
• Có kiến thức chuyên môn, am hiểu về các thiết bị điện, điện lạnh ( điều hòa, tủ đông, tủ mát, máy làm đá, …)
• Kiểm tra, vận hành, thay thế, sửa chữa các bộ phận máy móc bị lỗi . Kế hoạch bảo trì máy móc, thiết bị, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
• Thi công lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí và thông gió ( lắp đặt điều hòa, hàn ống đồng, nạp gas, hiệu chỉnh đưa hệ thống vào hoạt động ổn định )
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc đã được đào tạo nghề điện lạnh, kỹ thuật nhiệt lạnh, cơ điện,...
• Có kinh nghiệm thực tế từ 6 tháng trở lên là lợi thế.
• Biết sử dụng dụng cụ đo, đồng hồ gas,...
• Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và có tinh thần học hỏi.
Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
