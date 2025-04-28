Tuyển Kỹ sư điện Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Đắk Nông thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Đắk Nông: Khu công nghiệp Nhân Cơ, Xã Nhân Cơ Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

• Có kiến thức chuyên môn, am hiểu về các thiết bị điện, điện lạnh ( điều hòa, tủ đông, tủ mát, máy làm đá, …)

• Kiểm tra, vận hành, thay thế, sửa chữa các bộ phận máy móc bị lỗi . Kế hoạch bảo trì máy móc, thiết bị, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

• Thi công lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí và thông gió ( lắp đặt điều hòa, hàn ống đồng, nạp gas, hiệu chỉnh đưa hệ thống vào hoạt động ổn định )

• Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc đã được đào tạo nghề điện lạnh, kỹ thuật nhiệt lạnh, cơ điện,...

• Có kinh nghiệm thực tế từ 6 tháng trở lên là lợi thế.

• Biết sử dụng dụng cụ đo, đồng hồ gas,...

• Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và có tinh thần học hỏi.

Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

