Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 Sài Đồng - Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lựa chọn thiết bị, cấu hình hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất tự động (điện tử, ô tô, xe máy…)

Thiết kế layout, mạch điện, đi dây kết nối thiết bị điều khiển công nghiệp

Lập trình PLC, HMI, Robot, step motor, servo, inverter…

Cài đặt, hướng dẫn, bàn giao hệ thống

Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kiến thức chuyên môn:

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Điện – Điều khiển – Tự động hóa

Có kinh nghiệm thực tế 2–3 năm trở lên

Hiểu rõ thiết bị công nghiệp: PLC, HMI, Sensor, Motor, Robot…

+ Kỹ năng:

Sử dụng tốt Autocad, Eplan; thành thạo tin học văn phòng

Đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

Tư duy logic, chủ động, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10–20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng Lễ/Tết, thưởng hiệu suất cuối năm

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Khám sức khỏe định kỳ

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC

