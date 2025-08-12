Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 44 Sài Đồng
- Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lựa chọn thiết bị, cấu hình hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất tự động (điện tử, ô tô, xe máy…)
Thiết kế layout, mạch điện, đi dây kết nối thiết bị điều khiển công nghiệp
Lập trình PLC, HMI, Robot, step motor, servo, inverter…
Cài đặt, hướng dẫn, bàn giao hệ thống
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Kiến thức chuyên môn:
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Điện – Điều khiển – Tự động hóa
Có kinh nghiệm thực tế 2–3 năm trở lên
Hiểu rõ thiết bị công nghiệp: PLC, HMI, Sensor, Motor, Robot…
+ Kỹ năng:
Sử dụng tốt Autocad, Eplan; thành thạo tin học văn phòng
Đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.
Tư duy logic, chủ động, có trách nhiệm
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Điện – Điều khiển – Tự động hóa
Có kinh nghiệm thực tế 2–3 năm trở lên
Hiểu rõ thiết bị công nghiệp: PLC, HMI, Sensor, Motor, Robot…
+ Kỹ năng:
Sử dụng tốt Autocad, Eplan; thành thạo tin học văn phòng
Đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.
Tư duy logic, chủ động, có trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10–20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
10–20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng Lễ/Tết, thưởng hiệu suất cuối năm
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Khám sức khỏe định kỳ
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển
10–20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng Lễ/Tết, thưởng hiệu suất cuối năm
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Khám sức khỏe định kỳ
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI