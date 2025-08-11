Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. Mục tiêu công việc:

Phân tích chuyên sâu các chỉ số và dữ liệu tài chính để hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc kiểm soát hiệu quả tài chính, dòng tiền và ra quyết định chiến lược. Đồng thời, quản lý toàn bộ hệ thống hợp đồng đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định.

II. Nhiệm vụ chính:

1. Phân tích tài chính chuyên sâu

• Xây dựng và vận hành các mô hình tài chính phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động, dự án đầu tư và các kịch bản tài chính chiến lược.

• Phân tích số liệu dòng tiền, lợi nhuận, chi phí, giá vốn, vòng quay hàng tồn kho… theo thời gian thực.

• Kiểm soát và xác thực số liệu tài chính từ các bộ phận kế toán, vận hành, kho, mua hàng.

• Cảnh báo sớm các rủi ro tài chính hoặc dấu hiệu bất thường liên quan đến dòng tiền, lợi nhuận hoặc tỷ suất sinh lời.

• Thiết kế các dashboard quản trị tài chính và KPIs hỗ trợ Chủ tịch giám sát toàn cảnh hoạt động tài chính.

2. Tư vấn cho ban lãnh đạo

• Trực tiếp hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định tài chính, đầu tư, điều phối dòng tiền và định hình chiến lược tài chính ngắn – trung – dài hạn.

• Trình bày báo cáo phân tích định kỳ và theo yêu cầu, dưới dạng bảng biểu, biểu đồ và đánh giá rủi ro/hiệu quả.