Công việc Kỹ sư điện

-

Có 518 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 32 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Yamazen Vietnam Co., Ltd - Hanoi Branch
Tuyển Kỹ sư điện Yamazen Vietnam Co., Ltd - Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Vietnam Co., Ltd - Hanoi Branch
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TFV Industries
Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH TFV Industries
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Goldsun VN
Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP Công nghệ Goldsun VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Công nghệ Goldsun VN
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp và Thiết bị DHK
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Giải pháp và Thiết bị DHK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp và Thiết bị DHK
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP
Tuyển Kỹ sư điện CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Kỹ sư điện Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 28/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm REE Corporation - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
Tuyển Kỹ sư điện REE Corporation - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
REE Corporation - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SÂM HẰNG
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SÂM HẰNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SÂM HẰNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện đang trên đà gia tăng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo kỹ năng và thâm niên trong ngành. Lĩnh vực này có cơ hội thăng tiến cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và công nghệ hiện đại.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư điện

Kỹ sư điện là những chuyên gia có kiến thức và kỹ năng về thiết kế, phát triển, lắp đặt và bảo trì hệ thống điện và thiết bị điện. Công việc của họ bao gồm quá trình làm việc với hệ thống điện năng, mạch điện, máy móc công nghiệp và thiết bị điện tử. Họ có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, sản xuất, công nghệ thông tin và viễn thông.

Kỹ sư điện đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống điện vận hành hiệu quả, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Những người này chịu trách nhiệm thiết kế mạch điện, giải quyết vấn đề kỹ thuật liên quan đến điện năng và tham gia vào quá trình tối ưu hóa hoạt động của thiết bị điện trong nhà máy, tòa nhà, hoặc dự án công nghiệp.

Với nhu cầu ngày càng cao về năng lượng và công nghệ, kỹ sư điện có nhiều cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực như quản lý dự án, nghiên cứu và phát triển hoặc tham gia vào những công ty công nghệ cao. Các kỹ sư giàu kinh nghiệm còn có thể trở thành trưởng phòng, giám đốc kỹ thuật, hoặc lãnh đạo bộ phận nghiên cứu và phát triển trong các tập đoàn lớn.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ngày càng gia tăng
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ngày càng gia tăng

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ sư điện

Mức lương của kỹ sư điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và lĩnh vực làm việc. Trung bình, mức lương của kỹ sư điện tại Việt Nam dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng đối với những nhân viên bình thường và có thể lên cao hơn đối với những kỹ sư có kinh nghiệm hoặc làm việc ở các vị trí quản lý cấp cao.

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm kỹ sư điện

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm kỹ sư cơ điện

9.000.000 - 15.0000

Việc làm kỹ sư điện lạnh

9.000.000 - 15.000.000

Việc làm kỹ sư điện mặt trời

12.000.000 - 18.000.000

Việc làm kỹ sư điện tự động hóa

15.000.000 - 18.000.000

Việc làm kỹ sư điện công nghiệp

15.000.000 - 20.000.000

Việc làm kỹ sư điện tử viễn thông

18.000.000 - 20.000.000

3. Những việc làm kỹ sư điện phổ biến hiện nay

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu năng lượng, việc làm liên quan đến kỹ sư điện đang ngày càng đa dạng và phong phú. Các lĩnh vực như điện công nghiệp, tự động hóa, năng lượng tái tạo, điện tử viễn thông đều có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt là những chuyên gia có kỹ năng chuyên môn cao và khả năng làm việc với các hệ thống hiện đại.

3.1. Tuyển dụng kỹ sư cơ điện

Kỹ sư cơ điện chịu trách nhiệm chuyên thiết kế và lắp đặt hệ thống điện, cơ khí trong các công trình xây dựng hoặc nhà máy sản xuất. Nhiệm vụ chính của họ bao gồm lập kế hoạch, kiểm tra, bảo trì và khắc phục sự cố hệ thống cơ điện. Chính vì đóng vai trò vô cùng quan trọng nên nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện trong ngành này đang không ngừng tăng cao, đặc biệt tại các công ty xây dựng và những dự án hạ tầng lớn.

Kỹ sư cơ điện chịu trách nhiệm chuyên thiết kế và lắp đặt hệ thống điện
Kỹ sư cơ điện chịu trách nhiệm chuyên thiết kế và lắp đặt hệ thống điện

3.2. Tuyển dụng kỹ sư điện lạnh

Kỹ sư điện lạnh chuyên về thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí, làm lạnh công nghiệp và dân dụng. Công việc ở vị trí này liên quan đến việc tối ưu hóa hiệu suất thiết bị làm lạnh và đảm bảo an toàn cho những hệ thống điện lạnh này.

Ngành điện lạnh hiện nay rất phát triển, đặc biệt trong khu công nghiệp, khách sạn, siêu thị và nhiều dự án xây dựng. Chính vì thế, nhu cầu tuyển kỹ sư điện lạnh đang này càng trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

3.3. Tuyển dụng kỹ sư điện mặt trời

Việc làm kỹ sư điện mặt trời bao gồm việc thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, kỹ sư điện còn có nhiệm vụ tối ưu hóa hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời và đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Với xu hướng phát triển năng lượng tái tạo, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện mặt trời ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các công ty chuyên về năng lượng sạch.

Việc làm kỹ sư điện mặt trời bao gồm việc thiết kế, lắp đặt và bảo trì các hệ thống năng lượng mặt trời
Việc làm kỹ sư điện mặt trời bao gồm việc thiết kế, lắp đặt và bảo trì các hệ thống năng lượng mặt trời

3.4. Tuyển dụng kỹ sư điện tự động hóa

Kỹ sư điện tự động hóa tham gia vào quá trình thiết kế và triển khai các hệ thống điều khiển tự động cho dây chuyền sản xuất, hệ thống tòa nhà thông minh hoặc thiết bị tự động hóa trong công nghiệp. Công việc của họ yêu cầu kỹ năng về lập trình, điện tử và cơ khí. Hiện nay, ngành tự động hóa hiện đang rất phát triển, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo và nhà máy công nghiệp, mang lại nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện lớn tại nhiều thành phố trên cả nước.

3.5. Tuyển dụng kỹ sư điện công nghiệp

Kỹ sư điện công nghiệp chịu trách nhiệm thiết kế, bảo trì và nâng cấp hệ thống điện trong nhà máy và khu công nghiệp. Nhiệm vụ của họ bao gồm việc kiểm tra thiết bị điện, đảm bảo sự an toàn và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện công nghiệp rất lớn, đặc biệt trong các ngành sản xuất, chế biến và năng lượng.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện công nghiệp rất lớn
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện công nghiệp rất lớn

3.6. Tuyển dụng kỹ sư điện tử viễn thông

Kỹ sư điện tử viễn thông chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống truyền thông điện tử như mạng viễn thông, hệ thống mạng Internet và các thiết bị liên lạc. Công việc của họ đòi hỏi kiến thức và am hiểu chuyên sâu về mạch điện tử, truyền sóng và công nghệ thông tin. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành viễn thông và công nghệ thông tin, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện tử viễn thông đang ngày càng gia tăng.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm kỹ sư điện

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện luôn ổn định nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, năng lượng và công nghệ hiện đại. Hình thức tuyển dụng cho vị trí này cũng ngày càng đa dạng và phong phú, mang lại sự lựa chọn linh hoạt cho người lao động.

4.1. Tuyển dụng kỹ sư điện không cần kinh nghiệm

Nhiều công ty tuyển dụng kỹ sư điện mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc để đào tạo trực tiếp. Ứng viên trong trường hợp này sẽ được đào tạo về những kỹ năng cơ bản như thiết kế mạch điện, bảo trì hệ thống điện và sử dụng phần mềm chuyên dụng.

Mặc dù không yêu cầu kinh nghiệm làm việc thực tế, song ứng viên vẫn cần có nền tảng kiến thức vững vàng từ các khóa học hoặc chương trình đào tạo chuyên ngành. Cơ hội việc làm cho kỹ sư điện mới ra trường đang khá rộng nở, đặc biệt tại công ty điện tử, xây dựng hoặc tập đoàn lớn.

4.2. Tuyển dụng kỹ sư điện yêu cầu kinh nghiệm

Đối với những vị trí yêu cầu kinh nghiệm, nhiều công ty thường tìm kiếm những kỹ sư điện có từ 2 - 5 năm kinh nghiệm trong ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế, bảo trì và quản lý hệ thống điện.

Kỹ sư cần có kỹ năng thực tế về phân tích, xử lý sự cố và tối ưu hóa hệ thống điện. Yêu cầu về chứng chỉ chuyên môn hoặc kỹ năng phần mềm cũng được đề cập trong thông báo tuyển dụng. Những ứng viên có kinh nghiệm sẽ có cơ hội làm việc tại nhiều dự án lớn hoặc trong những công ty với yêu cầu công nghệ cao.

Những ứng viên có kinh nghiệm sẽ có cơ hội làm việc tại nhiều dự án lớn hơn
Những ứng viên có kinh nghiệm sẽ có cơ hội làm việc tại nhiều dự án lớn hơn

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư điện nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện tập trung chủ yếu ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bắc Ninh và Hải Phòng do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, năng lượng và công nghệ.

5.1. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tại Hà Nội

Hà Nội là thành phố có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện rất cao bởi sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn và dự án công nghiệp đang triển khai. Thành phố này có nhu cầu tuyển dụng cao về kỹ sư điện trong những lĩnh vực như xây dựng, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và tự động hóa.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện tại Hà Nội rất cao
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện tại Hà Nội rất cao

5.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, với nhiều khu công nghiệp và các công ty sản xuất, chế tạo trong lĩnh vực điện, cơ khí và công nghệ cao. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ở TP.HCM rất lớn, đặc biệt trong ngành điện tử, tự động hóa, năng lượng và dự án hạ tầng. Bên cạnh đó, thành phố này cũng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, tạo cơ hội việc làm đa dạng cho kỹ sư điện.

5.3. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố trung tâm của miền Trung, phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp, du lịch và năng lượng. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ở Đà Nẵng chủ yếu đến từ công ty trong ngành điện, xây dựng và dự án công nghiệp. Với việc thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đà Nẵng cũng cần một đội ngũ kỹ sư điện có trình độ để phục vụ những dự án năng lượng mặt trời và gió.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ở Đà Nẵng chủ yếu đến từ các công ty trong ngành điện, xây dựng và dự án công nghiệp
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ở Đà Nẵng chủ yếu đến từ các công ty trong ngành điện, xây dựng và dự án công nghiệp

5.4. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tại Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với nền kinh tế phát triển mạnh trong ngành nông nghiệp, chế biến thực phẩm và sản xuất. Cùng với sự phát triển khu công nghiệp tại đây, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ở Cần Thơ ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là trong những dự án công nghiệp và năng lượng tái tạo.

5.5. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tại Khánh Hòa

Khánh Hòa là địa phương đang có sự phát triển mạnh trong ngành công nghiệp du lịch, xây dựng và năng lượng. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu tại những công trình xây dựng lớn, dự án năng lượng tái tạo hay những khu công nghiệp đang phát triển.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu tại các công trình xây dựng lớn
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu tại các công trình xây dựng lớn

5.6. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tại Bắc Ninh

Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất điện tử và công nghệ. Với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ở Bắc Ninh cao, đặc biệt là trong ngành sản xuất linh kiện điện tử, tự động hóa và dự án điện công nghiệp. Các công ty tại Bắc Ninh thường xuyên tuyển dụng kỹ sư điện để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và hiệu quả.

5.7. Tuyển dụng việc làm kỹ sư điện tại Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những thành phố cảng lớn và có nền công nghiệp phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong ngành sản xuất, chế tạo và năng lượng. Với sự phát triển của nhiều khu công nghiệp và dự án hạ tầng, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện tại Hải Phòng đang tăng trưởng mạnh. Những ngành công nghiệp nặng, cơ khí và dự án năng lượng tại Hải Phòng cần một lượng lớn kỹ sư điện để đảm bảo hệ thống điện và tự động hóa vận hành hiệu quả.

Tại Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện lạnh càng tăng cao
Tại Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện lạnh càng tăng cao

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kỹ sư điện

Đối với vị trí kỹ sư điện, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có nền tảng kiến thức vững về hệ thống điện, tự động hóa hay hệ thống điều khiển. Ngoài ra, những kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề cũng rất quan trọng. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản mà nhà tuyển dụng thường đưa ra đối với ứng viên kỹ sư điện:

  • Trình độ học vấn: Hầu hết nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ chuyên ngành điện, tự động hóa, điện tử, cơ điện tử hoặc các ngành liên quan. Một số công ty còn yêu cầu ứng viên có chứng chỉ chuyên môn hoặc khóa đào tạo bổ sung từ những tổ chức uy tín.

  • Kinh nghiệm làm việc: Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm trong ngành điện, tự động hóa hoặc một số lĩnh vực có liên quan.

  • Kỹ năng chuyên môn: Các kỹ sư điện cần có khả năng thiết kế mạch điện, xây dựng hệ thống điện và điều khiển tự động. Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng công cụ đo lường và kiểm tra hệ thống điện cũng là yêu cầu rất quan trọng.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Kỹ sư điện phải có khả năng phân tích và xử lý sự cố về hệ thống điện, từ đó đưa ra giải pháp kịp thời và hiệu quả. Việc đưa ra những phương án tối ưu hóa hoạt động của hệ thống điện cũng là một yêu cầu cần thiết đối với ứng viên.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Các kỹ sư điện thường phải làm việc trong môi trường nhóm, hợp tác với bộ phận khác như cơ khí, lập trình viên, hoặc bộ phận quản lý dự án. Do đó, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận là rất quan trọng.

  • Tính sáng tạo và ham học hỏi: Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao những kỹ sư điện có khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng công nghệ mới để ứng dụng vào công việc.

Bên cạnh chuyên môn, kỹ sư điện cần có những kỹ năng mềm cần thiết
Bên cạnh chuyên môn, kỹ sư điện cần có những kỹ năng mềm cần thiết

7. Một số công ty nổi tiếng tuyển dụng kỹ sư điện tại Việt Nam

Tại Việt Nam, những công ty lớn trong ngành năng lượng, công nghệ và sản xuất luôn tìm kiếm kỹ sư điện để gia tăng năng suất và phát triển dự án lớn. Các tập đoàn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Viettel, VinFast, FPT, Samsung, và Thaco là những đơn vị nổi bật trong việc tuyển dụng kỹ sư điện. Dưới đây là một số thông tin về công ty này:

Tên công ty

Vị trí

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

(EVN)

Kỹ sư điện, Kỹ sư thiết kế điện, Kỹ sư vận hành và bảo trì hệ thống điện

Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  • Website: www.evn.com.vn

  • Hotline: 024 6694 6789

Viettel

Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử viễn thông, Kỹ sư bảo trì thiết bị điện

Tòa nhà Viettel, 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

  • Website: www.viettel.vn

  • Hotline: 1800 8098

Vinfast

Kỹ sư điện tự động hóa, Kỹ sư thiết kế hệ thống điện ô tô

Khu công nghiệp Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

  • Website: www.vinfastauto.com

  • Hotline: 1900 23 23 99

FPT

Kỹ sư điện, Kỹ sư điện tử, Kỹ sư tự động hóa

Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  • Website: www.fpt.com.vn

  • Hotline: 1800 6618

Samsung

Kỹ sư điện, Kỹ sư thiết kế mạch điện, Kỹ sư điện công nghiệp

Samsung Electronics Việt Nam, Yên Phong, Bắc Ninh

  • Website: www.samsung.com/vn

  • Hotline: 1800 588 889

Thaco

Kỹ sư điện ô tô, Kỹ sư bảo trì điện, Kỹ sư thiết kế hệ thống điện

Khu công nghiệp Thaco, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

  • Website: www.thaco.com.vn

  • Hotline: 1900 1717

Tuyển dụng kỹ sư điện đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn với mức lương cao và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Ngành này yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc trong môi trường năng động. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, năng lượng và công nghệ, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện ngày càng tăng, mang lại cơ hội cho nhiều ứng viên.