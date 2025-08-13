Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Lilama 10, số 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Tư vấn, thiết kế lên phương án hệ thống điện của Dự án đảm bảo kỹ thuật của khách hàng và các tiêu chuẩn quy định.

Bóc tách khối lượng, làm dự toán

Nghiên cứu tìm hiểu thiết bị các hãng

Điều phối các hoạt động thiết kế và lập dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và ngân sách của dự án.

Theo dõi công trình, giám sát việc triển khai thi công để đảm bảo các bản vẽ và thiết kế được thực hiện đúng theo kế hoạch.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty tổng thầu và liên quan đến việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công.

Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn các thiết kế và công trình tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kỹ thuật Điện, Điện công nghiệp,.... Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương.

Có kiến thức sâu về thiết kế hệ cơ điện, vật liệu, và các tiêu chuẩn kỹ thuật việt nam và quốc tế áp dụng cho nhà xưởng.

Kỹ năng

Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, toàn vẹn, sáng tạo.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, Excel, Word hoặc Revit là một lợi thế

Tố chất

Năng lực quản lý và phân tích rủi ro

Có tư duy sáng tạo, tỉ mỉ và chi tiết

Tinh thần trách nhiệm, kiên trì, đảm bảo hiệu quả công việc

Động lực mạnh mẽ, kiên trì, hướng tới kết quả

Quan điểm sống và làm việc theo tinh thần Win-Win, tập trung vào giải quyết nhu cầu công việc của khách hàng.

Tinh thần hợp tác, thân thiện và đáng tin cậy.

Chịu được áp lực công việc.

Tinh thần trách nhiệm, đam mê công việc, cam kết hoàn thành công việc theo tiến độ và đúng chất lượng đã cam kết.

Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng sáng kiến, cải tiến

Thưởng hiệu quả công việc

Thưởng các ngày lễ

Thưởng tháng lương 13,14.

3. Hỗ trợ/Phụ cấp:

Hỗ trợ điện thoại, cơm trưa và đi lại

Hỗ trợ chi phí gửi xe tại nơi làm việc.

Hỗ trợ các chi phí công tác liên quan đến công việc

4. Phúc lợi:

Chúc mừng đám hỉ; thăm hỏi đám hiếu; thăm hỏi ốm đau nhân viên hoặc bố mẹ, con cái CBNV.

Các sự kiện tổ chức gắn kết nội bộ: sinh nhật CBNV hàng tháng; CLB thể thao, nghỉ mát teambuilding; sinh nhật công ty; khai xuân; lễ chùa đầu năm; 8/3, 20/10, 19/11, tổng kết năm,…

Các sự kiện gắn kết gia đình: Tết thiếu nhi; trung thu; mừng thọ bố/ mẹ.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

5. Khác:

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để làm việc

