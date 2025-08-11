Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 1008 khu THVP và nhà ở 671 Hoàng Hoa Thám – P.Vĩnh Phúc – –, Ba Đình, Quận Ba Đình

Khảo sát, thiết kế các công trình điện như đường dây và trạm biến áp.

Lập dự toán; làm hồ sơ dự thầu; làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình.

Giám sát kỹ thuật tại công trình.

Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hệ thống điện, kỹ thuật điện, Điện tử, Điện công nghiệp và dân dụng

Thành thạo tin học văn phòng, vẽ Autocad.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng điện Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

