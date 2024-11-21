Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt Thự Tulip 09 - 16 Phố Đào Đình Luyện, Long Biên

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giám sát thi công hạng mục ốp lát đá tự nhiên, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

2. Kiểm tra và đảm bảo thi công đúng theo bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn và yêu cầu dự án.

3. Phối hợp giải quyết các vấn đề kỹ thuật với các bên liên quan trong quá trình thi công.

4. Kiểm tra chất lượng vật liệu, giám sát lắp đặt, bảo dưỡng và vệ sinh mặt đá sau thi công.

5. Đảm bảo an toàn lao động, yêu cầu thực hiện đúng quy định an toàn tại công trường.

6. Thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao các hạng mục cho Ban quản lý dự án và chủ nhà.

7. Làm việc với Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư, chủ nhà để cập nhật tiến độ và giải quyết vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành kỹ thuật, xây dựng, thiết kế...

• Đọc hiểu bản vẽ, biết sử dụng tin học văn phòng

• Chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc.

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tao.

Tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập theo thoả thuận (tuỳ vào năng lực)

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp

• Review lương tối thiểu 1 lần/năm

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm

