Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát

Kỹ sư HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái: Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Đọc, hiểu bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh bản vẽ thi công;
• Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục HVAC (Chiller, VRV, VRF, Thông gió,…)
• Kiểm soát tiến độ và chất lượng thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu;
• Làm việc với tư vấn giám sát, ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình;
• Theo dõi, giám sát thi công trên công trường;
• Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành Nhiệt – lạnh, cung cấp điện, cấp thoát nước,…
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
• Sử dụng thành thạo MS Office, Autocad;
• Am hiểu các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
• Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
• Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh giao tiếp.
• Làm việc tại thành phố Yên Bái.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Mrs. Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

