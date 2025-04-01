Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật

Kỹ sư HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 10

- Tòa nhà Báo pháp luật, số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trưởng phòng.gồm:
1. Thiết kế & Báo giá:
- Báo giá hệ thống HVAC theo phân công;
- Thiết kế hệ thống HVAC theo phân công;
- Liên hệ với NCC về hồ sơ kỹ thuật;
- Triển khai bản vẽ thiết kế trên CAD và/ hoặc REVIT MEP;
- Tham gia chọn giá theo phân công;
- Cập nhật bảng giá vật tư;
2. Tham gia chuẩn bị hồ sơ đấu thầu.
3. Thuyết minh và Bảo vệ thiết kế.
4. Tham gia triển khai kick-off nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành Nhiệt lạnh, HVAC, Kỹ sư nhiệt
- Kinh nghiệm Tối thiểu từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Nắm rõ về phầm mềm Cad/shop drawing, biết revit là lợi thế, biết thiết kế

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 10, Cao Ốc Hoàng Việt, số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

