Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Công Ty Cổ Phần ZME
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công Ty Cổ Phần ZME

Kỹ sư HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Công Ty Cổ Phần ZME

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 1 - 15 USD

- Lập kế hoạch bản vẽ shop, đặt hàng theo tiến độ thực hiện dự án; bám sát kế hoạch, tiến độ đã đề ra;
- Tổ chức thực hiện vẽ shopdrawing, biện pháp thi công, bóc tách đặt hàng khối lượng vật tư, thiết bị phục vụ công việc thi công dự án;
- Triển khai công tác trình duyệt vật tư, thiết bị;
- Bảo vệ khối lượng phục vụ hồ sơ thanh toán, quyết toán;
- Quản lý, giám sát nhân công, thầu phụ trong công tác thi công tại dự án;
- Quản lý các phát sinh, điều chỉnh trong quá trình thi công.

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Điện, Điện tử, Nhiệt lạnh, cơ điện tử, Cấp thoát nước,… hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Nắm được và hiểu biết về kỹ thuật chuyên môn, quy chuẩn tiêu chuẩn của Hệ mà mình phụ trách.
- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ điện (chủ đầu tư; tư vấn giám sát; tư vấn thiết kế; tổng thầu; nhà thầu thi công lắp đặt);
- Sử dụng thành thạo autocad; MS Office, Project,… Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng Revit
- Có hiểu biết về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghị định trong ngành Cơ điện;
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc, mong muốn rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản lý dự án.

Tại Công Ty Cổ Phần ZME Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ZME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần ZME

Công Ty Cổ Phần ZME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: OF03-11, Tầng 3, Tòa nhà West Point W1-W2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

