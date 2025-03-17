Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

• Quản lý các công tác liên quan đến kỹ thuật thi công tại công trường :

• Lập bản vẽ thi công ; Biện pháp thi công ; Tiến độ thi công ; Thực hiện giám sát nhà thầu phụ, tổ đội thi công theo bản vẽ, biện pháp và tiến độ thi công đã được duyệt.

• Bóc tách bản vẽ thi công, đặt vật tư thi công .

• Lập bản vẽ hoàn công, bóc tách khối lượng phục vụ công tác thanh quyết toán.

• Tương tác, làm việc trực tiếp với cán bộ TVGS, BQL tại công trường.

• Thực hiện các công việc theo phân công của Chỉ huy trưởng.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến HVAC

• Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực

• Thông thạo chủ động được hệ thống HVAC cho TTTM hoặc tòa nhà

• Thành thạo Autocad

• Có năng lực tổng hợp, báo cáo, quản lý

*** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Mức lương 17 - 22 triệu/ tháng + Phụ cấp

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

