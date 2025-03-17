Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Kỹ sư HVAC

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

• Quản lý các công tác liên quan đến kỹ thuật thi công tại công trường :
• Lập bản vẽ thi công ; Biện pháp thi công ; Tiến độ thi công ; Thực hiện giám sát nhà thầu phụ, tổ đội thi công theo bản vẽ, biện pháp và tiến độ thi công đã được duyệt.
• Bóc tách bản vẽ thi công, đặt vật tư thi công .
• Lập bản vẽ hoàn công, bóc tách khối lượng phục vụ công tác thanh quyết toán.
• Tương tác, làm việc trực tiếp với cán bộ TVGS, BQL tại công trường.
• Thực hiện các công việc theo phân công của Chỉ huy trưởng.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến HVAC
• Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực
• Thông thạo chủ động được hệ thống HVAC cho TTTM hoặc tòa nhà
• Thành thạo Autocad
• Có năng lực tổng hợp, báo cáo, quản lý
*** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Mức lương 17 - 22 triệu/ tháng + Phụ cấp

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, toà tháp C - Hồ Gươm Plaza, số 110 Trần Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-hvac-thu-nhap-17tr-22tr-thang-tai-ha-noi-job348797
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tialoc Vietnam
Tuyển Kỹ sư HVAC Tialoc Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tialoc Vietnam
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Hạn nộp: 15/03/2025
Yên Bái Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tialoc Vietnam
Tuyển Kỹ sư HVAC Tialoc Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tialoc Vietnam
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Hạn nộp: 15/03/2025
Yên Bái Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công Ty Cổ Phần ZME
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công Ty Cổ Phần ZME
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm