Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons

Kỹ sư HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 42, Đường 34, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý hợp đồng: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và các nhà thầu, đảm bảo các bên tuân thủ đúng các điều khoản đã thỏa thuận. Điều này bao gồm việc kiểm tra hồ sơ năng lực của nhà thầu, giám sát việc thực hiện các cam kết về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và các điều khoản khác trong hợp đồng.
• Quản lý chất lượng: Đảm bảo chất lượng công trình thi công theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của chủ đầu tư. Chỉ huy trưởng phải kiểm tra chất lượng vật tư, giám sát quá trình thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình và xử lý các vấn đề về chất lượng phát sinh.
• Quản lý tiến độ: Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tiến độ thi công của toàn bộ dự án. Chỉ huy trưởng phải phối hợp với các nhà thầu để lập tiến độ thi công chi tiết, theo dõi tiến độ thực hiện, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn.
• Quản lý an toàn lao động: Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trên công trường. Chỉ huy trưởng phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho công nhân, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, xử lý các tình huống mất an toàn và báo cáo các sự cố lao động cho cơ quan chức năng.
• Quản lý chi phí: Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo dự án được thực hiện trong phạm vi ngân sách cho phép. Chỉ huy trưởng phải kiểm soát chi phí vật tư, nhân công, máy móc thiết bị và các chi phí khác, đồng thời thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình.
• Phối hợp với các bên liên quan: Làm việc với nhà thầu thi công, kỹ sư thiết kế, các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác để đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi. Chỉ huy trưởng là cầu nối giữa chủ đầu tư và các bên tham gia dự án, chịu trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn, xung đột lợi ích và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 5A Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

