Công việc Kỹ sư HVAC

-

Có 23 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tialoc Vietnam
Tuyển Kỹ sư HVAC Tialoc Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tialoc Vietnam
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Hạn nộp: 15/03/2025
Yên Bái Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIM GROUP
Tuyển Kỹ sư HVAC BIM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BIM GROUP
Hạn nộp: 20/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO
Tuyển Kỹ sư HVAC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISMARTAIR
Tuyển Kỹ sư HVAC CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISMARTAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISMARTAIR
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Tuyển Kỹ sư HVAC TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Hạn nộp: 24/12/2024
Hải Dương Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Hạn nộp: 22/12/2024
Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần EUROWIND
Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần EUROWIND
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư HVAC Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 20/11/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN
Tuyển Kỹ sư HVAC CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lâm Quang Đại
Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty TNHH Lâm Quang Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Công ty TNHH Lâm Quang Đại
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Hạn nộp: 12/12/2024
Ninh Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư HVAC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 07/11/2024
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 11 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN
Tuyển Kỹ sư HVAC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIETBEST
Tuyển Kỹ sư HVAC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIETBEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIETBEST
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư HVAC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng kỹ sư HVAC mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn với mức lương dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy chính sách của doanh nghiệp. Nhu cầu cao cùng triển vọng nghề rộng mở đòi hỏi ứng viên chuẩn bị chuyên môn vững, kỹ năng thiết kế và khả năng làm việc nhóm để thành công.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư HVAC

Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư HVAC tại Việt Nam không ngừng tăng cao. Kỹ sư HVAC (kỹ sư hệ thống điều hòa không khí) là người chuyên xử lý những vấn đề liên quan đến hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí. Với xu hướng sử dụng các hệ thống này ngày càng phổ biến, vai trò của kỹ sư HVAC trở thành một yếu tố then chốt trong ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ kỹ thuật.

Kỹ sư HVAC chịu trách nhiệm thiết kế, lắp đặt, bảo trì và vận hành hệ thống HVAC trong tòa nhà, nhà máy hoặc cơ sở sản xuất. Đây là một lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu về kỹ thuật cùng khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả. Theo báo cáo từ Research & Market, thị trường điều hòa không khí tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng hai con số, đạt giá trị 2,9 tỷ USD vào năm 2025. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho kỹ sư HVAC.

Với xu hướng phát triển mạnh mẽ, rất nhiều doanh nghiệp đang tích cực tuyển dụng kỹ sư HVAC để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đây là cơ hội không chỉ dành cho các kỹ sư giàu kinh nghiệm mà còn cho cả những kỹ sư trẻ, mới tốt nghiệp mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đầy triển vọng này.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các hệ thống điều hòa không khí, thông gió, việc tuyển dụng kỹ sư HVAC càng trở nên cấp thiết
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các hệ thống điều hòa không khí, thông gió, việc tuyển dụng kỹ sư HVAC càng trở nên cấp thiết

2. Mức lương trung bình kỹ sư của kỹ sư HVAC

Mức thu nhập trong lĩnh vực tuyển dụng kỹ sư HVAC tại Việt Nam có sự dao động lớn từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng thông tin chi tiết về mức lương trung bình cho vị trí kỹ sư HVAC, giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường lao động:

Việc làm kỹ sư HVAC

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư HVAC

mới ra trường

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư HVAC

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư HVAC

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 28.000.000

Kỹ sư HVAC

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 40.000.000

Mức lương thực tế còn phụ thuộc vào địa điểm làm việc, quy mô doanh nghiệp và chế độ đãi ngộ như thưởng, phụ cấp. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành điều hòa không khí, tuyển dụng kỹ sư HVAC đang trở thành một lĩnh vực hấp dẫn, mang lại thu nhập ổn định cùng cơ hội thăng tiến lâu dài.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư HVAC

Vị trí kỹ sư HVAC đóng vai trò quan trọng trong thiết kế và vận hành hệ thống điều hòa không khí, sưởi ấm và thông gió. Khi tham gia vào thị trường lao động tuyển dụng kỹ sư HVAC, bạn sẽ đảm nhiệm các công việc chuyên môn như sau:

  • Đọc hiểu và triển khai bản vẽ hệ thống HVAC công nghiệp.

  • Thuyết minh phương án thiết kế và khối lượng HVAC với tư vấn giám sát hoặc chủ đầu tư.

  • Kiểm tra và giám sát hạng mục kỹ thuật tại dự án, đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tế.

  • Thiết kế, bóc tách khối lượng và lập dự toán hệ thống HVAC.

  • Phối hợp với các phòng ban để tối ưu hóa phương án thiết kế cho dự án.

  • Kiểm soát khối lượng nghiệm thu vật liệu đầu vào liên quan đến hệ thống HVAC.

  • Nắm rõ những tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành của Việt Nam và quốc tế để áp dụng trong thiết kế.

  • Thực hiện việc lắp đặt, hỗ trợ khắc phục sự cố tại công trình khi cần thiết.

  • Chuẩn bị tài liệu, thuyết trình và hỗ trợ đào tạo liên quan đến thiết kế và sử dụng hệ thống HVAC.

  • Báo cáo định kỳ về hoạt động hỗ trợ khách hàng và phân tích nếu được yêu cầu.

Công việc của kỹ sư HVAC đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao và khả năng phối hợp giữa nhiều bộ phận. Đây là một lĩnh vực triển vọng trong các hoạt động tuyển dụng kỹ sư HVAC, mang lại nhiều cơ hội phát triển lâu dài.

Để thành công trong công việc HVAC, việc đọc hiểu bản vẽ hệ thống là một kỹ năng bắt buộc
Để thành công trong công việc HVAC, việc đọc hiểu bản vẽ hệ thống là một kỹ năng bắt buộc

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư HVAC

Để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng kỹ sư HVAC, ứng viên cần sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc cùng kỹ năng thực tiễn. Một số yêu cầu cụ thể bao gồm:

  • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Nhiệt lạnh hoặc chuyên ngành liên quan.

  • Có kinh nghiệm trong thiết kế và triển khai hệ thống HVAC.

  • Thành thạo phần mềm Revit, AutoCAD và các phần mềm văn phòng phục vụ công việc.

  • Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành tốt.

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả.

  • Tinh thần làm việc tích cực, nhanh nhẹn, và có trách nhiệm cao.

  • Đam mê với lĩnh vực HVAC, chú trọng đến chi tiết và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Các doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư HVAC luôn mong muốn tìm kiếm ứng viên không chỉ có chuyên môn mà còn đáp ứng những kỹ năng mềm, nhằm đảm bảo hiệu quả làm việc cao nhất trong nhiều dự án.

Tùy thuộc vào doanh nghiệp, yêu cầu trong tin tuyển dụng kỹ sư HVAC sẽ có sự thay đổi linh hoạt
Tùy thuộc vào doanh nghiệp, yêu cầu trong tin tuyển dụng kỹ sư HVAC sẽ có sự thay đổi linh hoạt

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư HVAC nhiều

Ngành HVAC hiện đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là tại thành phố lớn với nhu cầu sử dụng và bảo trì hệ thống điều hòa không khí ngày càng cao. Tuyển dụng kỹ sư HVAC đang mở rộng tại nhiều địa phương trọng điểm như:

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư HVAC Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế phía Bắc, nơi có nhu cầu sử dụng điều hòa hai chiều cho cả mùa hè lẫn mùa đông. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và quản lý tòa nhà ở Hà Nội luôn tìm kiếm kỹ sư HVAC có khả năng thiết kế và bảo trì hệ thống hiện đại, phù hợp với thời tiết đặc trưng của khu vực.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư HVAC TP. HCM: Đây là thị trường sôi động với sự phát triển của nhiều dự án bất động sản, trung tâm thương mại và nhà máy công nghiệp. Nhu cầu kỹ sư HVAC tại đây tập trung vào việc triển khai hệ thống làm mát công suất lớn và tối ưu hóa chi phí năng lượng cho doanh nghiệp.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư HVAC Đà Nẵng: Là thành phố du lịch hàng đầu, Đà Nẵng tập trung nhiều khách sạn, resort và nhà hàng cao cấp. Các doanh nghiệp ở đây cần đội ngũ kỹ sư HVAC để đảm bảo hệ thống điều hòa không khí hoạt động ổn định, mang lại trải nghiệm thoải mái cho khách hàng.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư HVAC Hải Phòng: Với vai trò là một trung tâm công nghiệp và cảng biển lớn, Hải Phòng cần kỹ sư HVAC để phục vụ nhu cầu trong nhà máy, kho vận và khu công nghiệp. Công việc tại đây thường yêu cầu ứng viên có khả năng kiểm tra, bảo trì và tối ưu hóa hệ thống HVAC trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Đồng NaiQuảng Ninh cũng có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư HVAC cao, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên trong lĩnh vực này.

Hầu hết tỉnh thành ở Việt Nam đều có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư HVAC
Hầu hết tỉnh thành ở Việt Nam đều có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư HVAC

Tuyển dụng kỹ sư HVAC đang là cơ hội hấp dẫn tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt ở Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng. Với nhu cầu ngày càng cao, ứng viên cần chuẩn bị kỹ năng chuyên môn vững vàng, thành thạo phần mềm thiết kế và có khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Để thành công, hãy không ngừng học hỏi, cập nhật công nghệ mới và xây dựng mối quan hệ trong ngành để nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp.