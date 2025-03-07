Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia

Kỹ sư HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia có trụ sở tại Khu đô thị Thanh Hà – Hà Đông – HN cần tuyển nhân sự:
- Số lượng tuyển: 02 cán bộ kỹ thuật giám sát thi công, lên bản vẽ shopdrawing cho hệ thống HVAC .
- Địa điểm làm việc: Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc.
Mô tả công việc:
- Giám sát chất lượng thi công lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí.
- Lên bản vẽ shop Drawing, hoàn công. Làm hồ sơ thanh và quyết toán cho các hệ thống HVAC trên.
- Báo cáo tiến độ các công việc và các khó khăn đang thực hiện và phải đối diện, báo cáo chất lượng thi công cho chỉ huy trưởng hoặc chỉ huy trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm và năng lực:
- Hiểu rõ về các hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong việc giám sát thi công và lên bản vẽ thi công hệ HVAC.
- Tốt nghiệp đại học với các chuyên nghành về kỹ thuật về điện , điện lạnh, Kỹ thuật nhiệt, Vi khí hậu ….

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

