Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia có trụ sở tại Khu đô thị Thanh Hà – Hà Đông – HN cần tuyển nhân sự:

- Số lượng tuyển: 02 cán bộ kỹ thuật giám sát thi công, lên bản vẽ shopdrawing cho hệ thống HVAC .

- Địa điểm làm việc: Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc.

Mô tả công việc:

- Giám sát chất lượng thi công lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí.

- Lên bản vẽ shop Drawing, hoàn công. Làm hồ sơ thanh và quyết toán cho các hệ thống HVAC trên.

- Báo cáo tiến độ các công việc và các khó khăn đang thực hiện và phải đối diện, báo cáo chất lượng thi công cho chỉ huy trưởng hoặc chỉ huy trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm và năng lực:

- Hiểu rõ về các hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong việc giám sát thi công và lên bản vẽ thi công hệ HVAC.

- Tốt nghiệp đại học với các chuyên nghành về kỹ thuật về điện , điện lạnh, Kỹ thuật nhiệt, Vi khí hậu ….

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin