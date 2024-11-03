Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Cách khoảng 5km - 8km so với, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nghiên cứu, thiết kế, phát triển linh kiện và sản phẩm mới.

+ Thiết kế linh kiện theo tải trọng yêu cầu

+ Thiết kế sản phẩm thang nhôm

+ Phối hợp với team kỹ thuật chế tạo Mockup, nguyên mẫu

- Nội địa hóa nguyên vật liệu và linh kiện.

- Ước tính giá thành.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, cơ khí, điện.

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D (Fusion 360, hoặc các phần mềm tương tự)

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thương lượng (10.000.000 - 15.000.000)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

- Chế độ làm việc theo thời gian linh hoạt (flextime)

- Miễn phí suất ăn trưa và tăng ca (nếu có).

- Tham gia BHXH, phúc lợi theo luật.

- Phụ cấp nuôi con nhỏ: 400.000VND/ 1 tháng/ 1 con và nhiều loại phụ cấp khác: chuyên cần, đi lại, hỗ trợ công việc, hiếu hỉ, giới thiệu nhân sự

- Được thưởng thâm niên và đánh giá thưởng cuối năm.

- Nhiều hoạt động phúc lợi: tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng cho nhân viên, tiệc Giáng sinh, tiệc tất niên, Tiệc chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ, Ngày quốc tế đàn ông Hasegawa, Tham gia cuộc thi Marathon quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng, Du lịch dã ngoại, Tiệc thịt nướng BBQ và thưởng lễ đối với những ngày nghỉ lễ theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM

