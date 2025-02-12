Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TÂM NGUYỄN làm việc tại Quảng Nam thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TÂM NGUYỄN
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TÂM NGUYỄN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: 18 TRẦN HỚN

- HÀ LAM, Thăng Bình, Huyện Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà ở cao cấp, trung cấp, các công trình dân dụng.
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thiện hồ sơ thiết kế.
Sử dụng thành thạo phần mềm Revit(CAD, vv.....) để tạo bản vẽ kỹ thuật.
Tham gia quá trình thi công, giám sát chất lượng công trình.
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết kế sáng tạo.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Revit và các phần mềm 2D – 3D.
Có khả năng thiết kế biệt thự, nhà ở cao cấp vv.... .
Có kiến thức về quy hoạch, cảnh quan.
Sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kiến trúc sư trưởng hoặc tương đương tại các công ty xây dựng.
Nắm vững các kiến thức về thiết kế 2D – 3D, cảnh quan quy hoạch toà nhà, biệt thự vv...
Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai mô hình 2D – 3D, bản vẽ vv...
Kỹ năng phân tích số liệu, thuyết trình, báo cáo bản vẽ.
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm 2D – 3D.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TÂM NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TÂM NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TÂM NGUYỄN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TÂM NGUYỄN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 18 TRẦN HỚN - HÀ LAM - THĂNG BÌNH - QUẢNG NAM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

