Công việc Kỹ sư thiết kế

-

Có 481 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Building Information Modeling
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Building Information Modeling
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cbc - Civil & Building Construction
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Cbc - Civil & Building Construction
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP AN KHÁNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Và Tư Vấn Đầu Tư Đông Dương
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Và Tư Vấn Đầu Tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Và Tư Vấn Đầu Tư Đông Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Brother Industries (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư thiết kế Brother Industries (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Brother Industries (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION)
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 25 USD
Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel Pro Company
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 25 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tramexco
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty CP Tramexco làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tramexco
Hạn nộp: 09/09/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA VIỆT
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Indu Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Indu Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ngày càng tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mức lương cho vị trí này dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, quy mô doanh nghiệp,... tập trung nhiều tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương,...

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế hiện nay

Kỹ sư thiết kế là người chuyên tạo ra các bản thiết kế chi tiết cho các sản phẩm, công trình hoặc hệ thống. Trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu về các sản phẩm và công trình ngày càng đa dạng và phức tạp, kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế tăng cao. Mỗi tháng có hàng nghìn tin tuyển dụng kỹ sư thiết kế được đăng tải trên các trang tìm việc trực tuyến.

Tại Việt Nam, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, nhu cầu về kỹ sư thiết kế càng trở nên cấp thiết. Các ngành như xây dựng, cơ khí, điện, điện tử, phần mềm... luôn mở rộng cánh cửa chào đón những ứng viên tài năng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ngày càng tăng cao

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực & thông tin thị trường lao động, từ năm 2020 đến 2025, kỹ sư thiết kế nằm trong top 8 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, ước tính cần khoảng 10.800 lao động mỗi năm. Điều này cho thấy triển vọng việc làm kỹ sư thiết kế tươi sáng và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm kỹ sư thiết kế

Mức thu nhập bình quân của kỹ sư thiết kế thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, trình độ, vị trí và khu vực làm việc. Nhìn chung, đây là một nghề có mức thu nhập khá tốt so với mặt bằng chung. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về mức lương cho từng chuyên ngành thiết kế cụ thể sau:

Việc làm kỹ sư thiết kế

Mức lương dao động (VND/tháng)

Kỹ sư thiết kế đồ họa

8.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư thiết kế cơ khí

11.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư thiết kế kiến trúc

12.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư thiết kế xây dựng

15.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư thiết kế phần mềm nhúng

15.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư thiết kế sản phẩm

11.000.000 - 28.000.000

Kỹ sư thiết kế điện/điện tử

10.000.000 - 30.000.000

Kỹ sư thiết kế ô tô

15.000.000 - 30.000.000

Kỹ sư thiết kế trong công nghệ y tế

20.000.000 - 40.000.000
Việc làm kỹ sư thiết kế có mức thu nhập khá tốt so với mặt bằng chung
Việc làm kỹ sư thiết kế có mức thu nhập khá tốt so với mặt bằng chung

3. Những việc làm kỹ sư thiết kế phổ biến hiện nay

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, vị trí việc làm kỹ sư thiết kế khá đa dạng, yêu cầu ứng viên có khả năng sáng tạo và tư duy logic để giải quyết các vấn đề phức tạp. Dưới đây là một số việc làm phổ biến mà kỹ sư thiết kế hiện nay thường đảm nhận.

3.1. Kỹ sư thiết kế cơ khí

Kỹ sư thiết kế cơ khí là chuyên gia trong lĩnh vực cơ khí, sở hữu kiến thức chuyên sâu về nguyên lý cơ học, vật liệu, kỹ thuật đo lường và thành thạo các phần mềm thiết kế hỗ trợ.

Mô tả công việc:

  • Phân tích yêu cầu của khách hàng và các thông số kỹ thuật.
  • Thiết kế sản phẩm hoặc hệ thống cơ khí bằng phần mềm.
  • Lựa chọn vật liệu phù hợp, tính toán kích thước, độ bền và các thông số kỹ thuật khác.
  • Kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá hiệu suất của sản phẩm.
  • Đề xuất các giải pháp sửa chữa, cải tiến và tối ưu hóa thiết kế.
  • Giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp và vận hành.

Kỹ sư thiết kế cơ khí cần có nền tảng kiến thức vững chắc về cơ học, vật liệu, kỹ thuật chế tạo. Bên cạnh đó, vị trí này cần thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SolidWorks, Inventor, CATIA.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí ngày càng tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực ô tô, hàng không, năng lượng, chế tạo máy...

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí ngày càng tăng cao

3.2. Kỹ sư thiết kế xây dựng

Kỹ sư thiết kế xây dựng là người chịu trách nhiệm về việc thiết kế, lập bản vẽ, tính toán kết cấu, và đảm bảo tính khả thi của các công trình xây dựng.

Mô tả công việc:

  • Khảo sát hiện trạng công trình và thu thập dữ liệu liên quan.
  • Phát triển ý tưởng thiết kế và phối hợp với kiến trúc sư (nếu có).
  • Lập bản vẽ thiết kế chi tiết, bao gồm kiến trúc, kết cấu, điện, nước, và các hệ thống khác.
  • Tính toán kết cấu, lựa chọn vật liệu, và đảm bảo tính an toàn và ổn định của công trình.
  • Lập dự toán chi phí xây dựng và quản lý ngân sách thiết kế.

Kỹ sư thiết kế xây dựng cần có nền tảng kiến thức vững chắc về kỹ thuật xây dựng, kết cấu, vật liệu xây dựng và các quy định liên quan. Yêu cầu kinh nghiệm thường từ 2-5 năm tùy theo vị trí và quy mô công ty.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý thiết kế, chuyên gia tư vấn, hoặc thành lập công ty riêng. Ngành xây dựng đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, do đó nhu cầu về kỹ sư thiết kế xây dựng vẫn tiếp tục tăng cao trong tương lai.

3.3. Kỹ sư thiết kế sản phẩm

Kỹ sư thiết kế xây dựng là người chịu trách nhiệm phát triển và thiết kế các công trình xây dựng, từ nhà ở, cầu đường đến các công trình công nghiệp.

Mô tả công việc:

  • Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định nhu cầu khách hàng.
  • Sử dụng các phần mềm thiết kế để tạo mô hình 3D và bản vẽ kỹ thuật chi tiết.
  • Lựa chọn vật liệu, tính toán kích thước, và đảm bảo tính năng kỹ thuật của sản phẩm.
  • Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm mẫu.
  • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào quá trình thiết kế.

Kỹ sư thiết kế xây dựng thường yêu cầu có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hoặc thiết kế công trình. Vị trí này cần có bằng cấp đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc các lĩnh vực liên quan cùng với các chứng chỉ chuyên môn như chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Cơ hội phát triển trong lĩnh vực này rất rộng mở với khả năng thăng tiến lên các vị trí quản lý dự án hoặc chuyên gia tư vấn.

3.4. Kỹ sư thiết kế đồ họa

Kỹ sư thiết kế đồ họa là người chuyên tạo ra các sản phẩm trực quan, truyền tải thông điệp của nhãn hàng, thương hiệu đến người tiêu dùng, nhằm mục đích quảng bá sản phẩm/dịch vụ. Công việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo, kỹ năng mỹ thuật và khả năng sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế.

Tuyển kỹ sư thiết kế đồ họa đòi hỏi tư duy sáng tạo
Tuyển kỹ sư thiết kế đồ họa đòi hỏi tư duy sáng tạo

Mô tả công việc:

  • Thiết kế trang web, hình ảnh quảng cáo, logo, bảng hiệu, hình ảnh cho tạp chí, sách, báo và các tài liệu truyền thông khác.
  • Lựa chọn kích thước và kiểu chữ phù hợp để tối ưu hóa khả năng truyền tải thông điệp.
  • Hoàn thiện bản thiết kế và gửi cho khách hàng.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kỹ sư thiết kế đồ họa cần có nền tảng kiến thức vững chắc về mỹ thuật, thiết kế và am hiểu các nguyên tắc thị giác. Kinh nghiệm thực tế từ 1-2 năm là một lợi thế, bên cạnh đó cần có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý như Trưởng nhóm thiết kế, Giám đốc sáng tạo hoặc trở thành chuyên gia thiết kế tự do. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế đồ họa ngày càng tăng cao trong hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là quảng cáo, truyền thông, thương mại điện tử, xuất bản,...

3.5. Kỹ sư thiết kế ô tô

Kỹ sư thiết kế ô tô là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, chế tạo các chi tiết và phần mềm cho ô tô.

Mô tả công việc:

  • Nghiên cứu và cải tiến động cơ, cấu trúc và thiết kế của ô tô.
  • Triển khai thiết kế dưới dạng bản vẽ kỹ thuật.
  • Phân tích các tình trạng hư hỏng, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp.
  • Kiểm tra vật tư trước khi sản xuất và lắp ráp.
  • Đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất trong giai đoạn sản xuất hàng loạt.
  • Đào tạo công nhân mới và nâng cao tay nghề cho nhân viên hiện tại.

Kỹ sư thiết kế ô tô thường yêu cầu kinh nghiệm từ 2 - 5 năm trong lĩnh vực liên quan. Cần có kiến thức vững về cơ khí, điện tử và phần mềm ô tô. Ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến cho các kỹ sư thiết kế ô tô.

Ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ
Ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ

3.6. Kỹ sư thiết kế kiến trúc

Kỹ sư thiết kế kiến trúc là người lên ý tưởng, thiết kế và giám sát quá trình xây dựng các công trình kiến trúc, nội thất, cảnh quan.

Mô tả công việc:

  • Thiết kế kiến trúc công trình (nhà ở, văn phòng, công trình công cộng...).
  • Thiết kế nội thất.
  • Thiết kế cảnh quan.
  • Phối hợp với các bên liên quan (chủ đầu tư, kỹ sư xây dựng, nhà thầu...) để thống nhất ý tưởng và bản thiết kế.
  • Trực tiếp giám sát thi công công trình, đảm bảo công trình được xây dựng đúng theo bản vẽ thiết kế.

Để trở thành một kỹ sư thiết kế kiến trúc thành công, ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững chắc về kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật và kỹ thuật. Kinh nghiệm từ 2-5 năm là một lợi thế, đặc biệt trong việc sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng.

Với nhu cầu xây dựng ngày càng tăng, cơ hội việc làm cho kỹ sư thiết kế kiến trúc rất rộng mở. Ứng viên có thể làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng, công ty bất động sản hoặc tự mở văn phòng thiết kế riêng.

3.7. Kỹ sư thiết kế điện/ điện tử

Kỹ sư thiết kế điện/điện tử là người thực hiện thiết kế, kiểm tra, giám sát sự vận hành của các loại thiết bị cơ điện, hệ thống radar và định vị. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm công nghệ hiện đại, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Mô tả công việc:

  • Thiết kế mạch điện, mạch điện tử cho các thiết bị và hệ thống.
  • Lập kế hoạch và giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp và kiểm tra sản phẩm.
  • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực điện/điện tử.
  • Thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
  • Tham gia nghiên cứu thị trường và đề xuất các sản phẩm mới.

Để trở thành một kỹ sư thiết kế điện/ điện tử giỏi, ứng viên cần có nền tảng kiến thức chuyên sâu về điện, điện tử, vi điều khiển và tự động hóa.

Ngành điện/ điện tử luôn đổi mới và phát triển, tạo điều kiện cho người kỹ sư không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và đóng góp vào sự tiến bộ của khoa học công nghệ.

3.8. Kỹ sư thiết kế phần mềm nhúng

Kỹ sư thiết kế phần mềm nhúng là người chịu trách nhiệm phát triển và tối ưu hóa phần mềm chạy trên các hệ thống nhúng. Những hệ thống này thường được sử dụng trong các thiết bị điện tử, tự động hóa và viễn thông, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chức năng và hiệu suất của sản phẩm.

Mô tả công việc:

  • Thiết kế và phát triển phần mềm cho các nền tảng vi xử lý như ARM, DSP và FPGA.
  • Tùy biến thuật toán để phù hợp với phần cứng của sản phẩm.
  • Xây dựng và triển khai các phương pháp đánh giá, kiểm tra và debug lỗi trong quá trình lập trình.
  • Lập trình và thử nghiệm các tính năng theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng hệ thống.

Kỹ sư thiết kế phần mềm nhúng thường yêu cầu kinh nghiệm từ 2 - 5 năm trong lĩnh vực liên quan. Cơ hội phát triển nghề nghiệp rất lớn, có thể thăng tiến lên các vị trí như trưởng nhóm hoặc quản lý dự án, tham gia vào các dự án lớn trong ngành công nghệ, mở ra nhiều hướng đi đa dạng cho sự nghiệp.

Cơ hội phát triển kỹ sư thiết kế phần mềm nhúng rất cao
Cơ hội phát triển kỹ sư thiết kế phần mềm nhúng rất cao

3.9. Kỹ sư thiết kế trong công nghệ y tế

Kỹ sư thiết kế trong công nghệ y tế là những chuyên gia cải tiến các thiết bị y tế, phần mềm và hệ thống hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Họ kết hợp kiến thức về kỹ thuật, y học và công nghệ thông tin để tạo ra các giải pháp hiệu quả, an toàn cho người dùng.

Mô tả công việc:

  • Thiết kế và phát triển thiết bị y tế như máy siêu âm, máy đo huyết áp,...
  • Phân tích yêu cầu của người dùng và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.
  • Thực hiện thử nghiệm và đánh giá hiệu suất của thiết bị trong môi trường thực tế.

Kỹ sư thiết kế trong công nghệ y tế thường yêu cầu kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trong lĩnh vực y tế hoặc kỹ thuật. Có chứng chỉ về quản lý chất lượng hoặc quy định trong lĩnh vực y tế sẽ là lợi thế.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhiều nhất

Việc làm kỹ sư thiết kế đang là một trong những ngành nghề thu hút nhiều ứng viên trên cả nước. Dưới đây là chi tiết về tình hình tuyển dụng kỹ sư thiết kế tại một số khu vực trọng điểm:

4.1. Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế TP. Hồ Chí Minh

Là trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước, TP. HCM tập trung đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế tại đây chủ yếu xuất phát từ sự bùng nổ của các dự án xây dựng, phát triển đô thị và công nghệ.

Có đến hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng tập trung chủ yếu ở các quận trung tâm như Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Phú Nhuận và Thủ Đức. Mức lương dao động từ 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Đây là thị trường lao động có tính cạnh tranh cao, ứng viên cần phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và kinh nghiệm thực tế để có thể cạnh tranh thành công.

4.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế tại Hà Nội

Là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, Hà Nội là một địa điểm thu hút các kỹ sư thiết kế. Sự phát triển của các khu công nghiệp, đô thị mới cùng việc đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông đã tạo ra nhiều dự án xây dựng lớn. Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực kỹ sư thiết kế dồi dào.

Hàng tháng có hàng trăm tin tuyển dụng được đăng tải, tập trung ở các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy với mức lương dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 đồng/ tháng. Thị trường việc làm kỹ sư thiết kế tại Hà Nội cũng có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi ứng viên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng.

4.3. Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố trọng điểm của miền Trung, nổi tiếng với du lịch và đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, công nghệ thông tin. Dân số Đà Nẵng hơn 1 triệu người, tuy nhỏ hơn so với Hà Nội và TP.HCM nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thu hút nhiều dự án đầu tư trong nước và quốc tế. Điều này tạo ra nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế trong các lĩnh vực như kiến trúc, xây dựng, thiết kế nội thất, công nghệ phần mềm,...

Có hàng trăm tin tuyển dụng tập trung ở các quận trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu với mức lương dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 đồng/ tháng. Mức độ cạnh tranh tại Đà Nẵng không gay gắt như ở Hà Nội và TP.HCM nhưng yêu cầu về chất lượng và kỹ năng của kỹ sư vẫn rất được chú trọng.

Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhiều nhất
Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhiều nhất

4.4. Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng của miền Bắc, có nền kinh tế phát triển dựa trên công nghiệp, logistics và du lịch. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế tại Hải Phòng tập trung vào các ngành như thiết kế tàu thủy, thiết kế công nghiệp, xây dựng, cơ khí.

Các tin tuyển dụng tập trung ở các quận nội thành như Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An với mức lương dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng. Với dân số hơn 2 triệu người, thị trường việc làm kỹ sư thiết kế tại Hải Phòng đang phát triển và ngày càng cạnh tranh hơn.

4.5. Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế Bình Dương

Bình Dương là một trong những tỉnh công nghiệp trọng điểm phía Nam, thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài. Các khu công nghiệp tại Bình Dương hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, điện tử và dệt may. Điều này tạo ra nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cao, đặc biệt trong ngành cơ khí, tự động hóa, điện tử,...

Có hàng chục đến hàng trăm tin tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế được đăng tải, tập trung chủ yếu ở các thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và thị xã Bến Cát. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ tháng. Với dân số gần 3 triệu người, Bình Dương là một thị trường việc làm sôi động, tính cạnh tranh trong ngành kỹ sư thiết kế cũng ngày càng tăng.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kỹ sư thiết kế

Để trở thành một kỹ sư thiết kế, ứng viên cần đáp ứng một loạt yêu cầu khắt khe từ nhà tuyển dụng. Những yêu cầu này không chỉ liên quan đến trình độ học vấn mà còn bao gồm kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và các kỹ năng cần thiết để thành công trong vai trò này.

  • Trình độ học vấn

Ứng viên cần có bằng cử nhân ở các chuyên ngành như thiết kế công nghiệp, cơ khí, thiết kế sản phẩm hoặc công nghệ kỹ thuật. Một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu thêm bằng thạc sĩ hoặc các chứng chỉ chuyên môn, ví dụ như chứng chỉ thiết kế kỹ thuật CED.

  • Kiến thức chuyên môn

Nắm vững kiến thức chuyên môn là yếu tố quan trọng giúp ứng viên phát triển trong ngành thiết kế. Ứng viên việc làm kỹ sư thiết kế cần thành thạo các phần mềm CAD, CAN và CAM để hỗ trợ quá trình sáng tạo và triển khai ý tưởng.

  • Kinh nghiệm

Kinh nghiệm thực tập tại các công ty thiết kế hoặc các dự án thực tế sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm làm việc. Bên cạnh đó, các dự án thiết kế cá nhân cũng là một cách hiệu quả để thể hiện khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề của bạn.

  • Kỹ năng

Ngoài kiến thức kỹ thuật, ứng viên cần trang bị nhiều kỹ năng quan trọng như: Giải quyết vấn đề; Giao tiếp và làm việc nhóm; Quản lý dự án; Đọc hiểu bản vẽ thiết kế; Kỹ năng thiết kế và lập kế hoạch; Phân tích và tư duy sáng tạo; Tính tỉ mỉ, kiên trì và khả năng làm việc dưới áp lực cao; Kỹ năng ngoại ngữ.

Việc đáp ứng những yêu cầu này sẽ giúp ứng viên trở thành một kỹ sư thiết kế xuất sắc, có khả năng đóng góp tích cực cho doanh nghiệp.

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kỹ sư thiết kế
Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kỹ sư thiết kế

6. Khó khăn thách thức của nghề kỹ sư thiết kế

Việc làm kỹ sư thiết kế mang đến nhiều cơ hội sáng tạo nhưng cũng đầy rẫy những thách thức. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và áp lực thời gian ngày càng gia tăng, các kỹ sư phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.

  • Công nghệ thay đổi nhanh chóng

Một trong những thách thức lớn nhất mà kỹ sư thiết kế phải đối mặt là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Các phần mềm thiết kế, công cụ mô phỏng và quy trình sản xuất liên tục được cập nhật và cải tiến. Điều này đòi hỏi kỹ sư vừa phải nắm bắt kiến thức mới vừa tham gia các khóa đào tạo, hội thảo để cập nhật xu hướng và công nghệ mới.

  • Áp lực thời gian

Kỹ sư thiết kế thường làm việc trong môi trường có áp lực thời gian. Các thiết kế thường phải hoàn thành trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo chất lượng là một thách thức lớn. Sự chậm trễ có thể dẫn đến mất cơ hội kinh doanh hoặc tăng chi phí cho dự án.

  • Tính chính xác và chi tiết

Trong thiết kế, mọi chi tiết đều rất quan trọng. Kỹ sư phải đảm bảo rằng các bản vẽ và mô hình thiết kế chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Một sai sót nhỏ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong quá trình sản xuất hoặc vận hành, gây thiệt hại lớn cho công ty.

  • Quản lý ngân sách

Lập kế hoạch ngân sách cho một dự án thiết kế là nhiệm vụ phức tạp. Kỹ sư phải tính toán chi phí cho nguyên vật liệu, nhân công, thiết bị và các yếu tố khác. Việc vượt quá ngân sách có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dự án, do đó kỹ sư cần có khả năng dự đoán và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả.

  • Quy định và tiêu chuẩn

Kỹ sư thiết kế phải làm việc trong khuôn khổ của các quy định và tiêu chuẩn ngành. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn ảnh hưởng đến tính hợp pháp của sản phẩm. Kỹ sư cần phải hiểu rõ và luôn cập nhật các quy định mới để tránh những rủi ro pháp lý.

Khó khăn thách thức của nghề kỹ sư thiết kế
Khó khăn thách thức của nghề kỹ sư thiết kế

7. Học gì để làm kỹ sư thiết kế?

Để trở thành một kỹ sư thiết kế thành công, việc lựa chọn chuyên ngành phù hợp là rất quan trọng. Các lĩnh vực học tập này không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng thực tiễn cần thiết để giải quyết các vấn đề thiết kế trong thực tế.

Bạn có thể học các chuyên ngành sau:

  • Kỹ thuật cơ khí: Tập trung vào thiết kế và phát triển các hệ thống cơ khí, từ máy móc đến thiết bị sản xuất.
  • Kỹ thuật điện: Chuyên về thiết kế mạch điện, hệ thống điện và các thiết bị điện tử.
  • Kỹ thuật xây dựng: Cung cấp kiến thức về thiết kế công trình, từ nhà ở đến các công trình hạ tầng lớn.
  • Kỹ thuật công nghiệp: Tập trung vào tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả trong các hệ thống công nghiệp.
  • Kỹ thuật môi trường: Chuyên về thiết kế các giải pháp bền vững nhằm bảo vệ môi trường.
  • Kỹ thuật phần mềm: Tập trung vào thiết kế và phát triển phần mềm, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • Kỹ thuật ô tô: Chuyên về thiết kế và cải tiến các phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô.

Mỗi chuyên ngành đều có những ứng dụng riêng trong lĩnh vực thiết kế giúp bạn phát triển kỹ năng cần thiết để đối mặt với những thách thức trong nghề nghiệp.

Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao, việc làm kỹ sư thiết kế đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các bạn trẻ. Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn nắm bắt được xu hướng và chuẩn bị tốt cho hành trình sự nghiệp của mình. Chúc bạn tìm được công việc mơ ước và gặt hái thành công trong lĩnh vực này!