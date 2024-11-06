Tuyển BIM Engineer Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VPI 167 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc BIM Engineer Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

- Thiết kế mô hình cầu đường hoặc kiến trúc theo tiêu chuẩn CIM/BIM Nhật Bản.

Mô hình 3D cho hạ tầng (cầu, đường, hầm, đê, đập, bến cảng, hệ thống cấp thoát nước...).

Mô phỏng biện pháp thi công của cầu, đường.

Ưu tiên người làm được bản vẽ 2D đường từ phần mềm Civil 3D.

BIM modeling, kết hợp mô hình BIM với các phần mềm render diễn họa phối cảnh, VR, AR

- Nghiên cứu và phát triển các công cụ CIM/BIM trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ sư tốt nghiệp chuyên ngành cầu đường.

Đọc hiểu tốt bản vẽ thiết kế cầu đường.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Civil 3D trong việc tạo bản vẽ 2D dự án đường.

Biết sử dụng một trong các phần mềm: Autocad 3D, Revit, 3DSmax.

Biết tiếng Nhật, sử dụng dynamo, C#, Python... là một lợi thế.

Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11 - 18 triệu (Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm khi phỏng vấn)

Công ty 100% vốn nước ngoài, năm thưởng 2 lần, review lương 2 lần

Lương thưởng xứng đáng, làm thêm được chi trả đầy đủ theo đúng Luật Lao động.

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng trong lĩnh vực

Được đào tạo và hướng dẫn

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Công ty mua thêm bảo hiểm mở rộng để khám chữa bệnh ở những bệnh viên tư

Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Thời gian làm việc linh hoạt

Hỗ trợ học phí cho các khóa học phục vụ công việc

Chương trình học tiếng Nhật miễn phí của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

