Tuyển BIM Engineer Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Tuyển BIM Engineer Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Công ty TNHH Thiết kế T&T
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH Thiết kế T&T

BIM Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng BIM Engineer Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VPI 167 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc BIM Engineer Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

- Thiết kế mô hình cầu đường hoặc kiến trúc theo tiêu chuẩn CIM/BIM Nhật Bản.
Mô hình 3D cho hạ tầng (cầu, đường, hầm, đê, đập, bến cảng, hệ thống cấp thoát nước...).
Mô phỏng biện pháp thi công của cầu, đường.
Ưu tiên người làm được bản vẽ 2D đường từ phần mềm Civil 3D.
BIM modeling, kết hợp mô hình BIM với các phần mềm render diễn họa phối cảnh, VR, AR
- Nghiên cứu và phát triển các công cụ CIM/BIM trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ sư tốt nghiệp chuyên ngành cầu đường.
Đọc hiểu tốt bản vẽ thiết kế cầu đường.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Civil 3D trong việc tạo bản vẽ 2D dự án đường.
Biết sử dụng một trong các phần mềm: Autocad 3D, Revit, 3DSmax.
Biết tiếng Nhật, sử dụng dynamo, C#, Python... là một lợi thế.
Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11 - 18 triệu (Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm khi phỏng vấn)
Công ty 100% vốn nước ngoài, năm thưởng 2 lần, review lương 2 lần
Lương thưởng xứng đáng, làm thêm được chi trả đầy đủ theo đúng Luật Lao động.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng trong lĩnh vực
Được đào tạo và hướng dẫn
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Công ty mua thêm bảo hiểm mở rộng để khám chữa bệnh ở những bệnh viên tư
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thời gian làm việc linh hoạt
Hỗ trợ học phí cho các khóa học phục vụ công việc
Chương trình học tiếng Nhật miễn phí của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết kế T&T

Công ty TNHH Thiết kế T&T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13 - Tòa nhà VPI - 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-thu-nhap-11-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244051
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết kế T&T
Tuyển BIM Engineer Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thiết kế T&T
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết kế T&T
Tuyển BIM Engineer Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thiết kế T&T
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết kế T&T
Tuyển BIM Engineer Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thiết kế T&T
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết kế T&T
Tuyển BIM Engineer Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thiết kế T&T
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển BIM Engineer Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu Công ty TNHH Thiết kế T&T
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm