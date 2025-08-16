Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: An Vượng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý và vận hành toàn bộ công tác Hành chính ‒ Nhân sự, đặc biệt mảng C&B, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Đồng thời xây dựng đội ngũ, cải thiện chế độ, thúc đẩy hiệu quả làm việc và văn hóa doanh nghiệp.
Công việc khác:
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Trưởng phòng / Ban Giám đốc.
Phối hợp xây dựng văn hóa doanh nghiệp và các chương trình nội bộ.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : Từ 22-35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật ,Kinh tế hoặc liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực chiến trong ngành thời trang,giày.
Biết sử dụng Lark và ứng dụng AI trong công việc là lợi thế.
Cẩn thận,tỉ mỉ và có trách nhiệm cao.
Có tinh thần trách nhiệm cao,khả năng chịu áp lực tốt.
Tư duy cải tiến liên tục,sẵn sàng học hỏi và cập nhật xu hướng nhân sự mới.
Am hiểu quy trình quản trị nhân sự tổng thể.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty vận hành sàn thương mại điện tử hoặc lĩnh vực thời trang, giày dép.
Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 15. - 20tr (có thể cao hơn,deal theo năng lực) Thưởng KPI:Theo hiệu suất công việc
Cơ hội thăng tiến: Trưởng phòng Hành chính nhân sự
Phụ cấp ăn trưa:500.000VNĐ/tháng
Phụ cấp đi lại: 300 - 500K
BHXH : Theo quy định của Luật lao động
Nghỉ lễ tết, thưởng lễ tết, thưởng sinh nhật: Theo quy định của Công ty
Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và phát triển bản thân
Team building, nghỉ mát: Theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
