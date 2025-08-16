Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Vượng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và vận hành toàn bộ công tác Hành chính ‒ Nhân sự, đặc biệt mảng C&B, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ. Đồng thời xây dựng đội ngũ, cải thiện chế độ, thúc đẩy hiệu quả làm việc và văn hóa doanh nghiệp.

Công việc khác:

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Trưởng phòng / Ban Giám đốc.

Phối hợp xây dựng văn hóa doanh nghiệp và các chương trình nội bộ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Từ 22-35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật ,Kinh tế hoặc liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực chiến trong ngành thời trang,giày.

Biết sử dụng Lark và ứng dụng AI trong công việc là lợi thế.

Cẩn thận,tỉ mỉ và có trách nhiệm cao.

Có tinh thần trách nhiệm cao,khả năng chịu áp lực tốt.

Tư duy cải tiến liên tục,sẵn sàng học hỏi và cập nhật xu hướng nhân sự mới.

Am hiểu quy trình quản trị nhân sự tổng thể.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty vận hành sàn thương mại điện tử hoặc lĩnh vực thời trang, giày dép.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15. - 20tr (có thể cao hơn,deal theo năng lực) Thưởng KPI:Theo hiệu suất công việc

Cơ hội thăng tiến: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Phụ cấp ăn trưa:500.000VNĐ/tháng

Phụ cấp đi lại: 300 - 500K

BHXH : Theo quy định của Luật lao động

Nghỉ lễ tết, thưởng lễ tết, thưởng sinh nhật: Theo quy định của Công ty

Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và phát triển bản thân

Team building, nghỉ mát: Theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES

