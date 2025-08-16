Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 207 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, tin nhắn từ khách hàng
Làm báo giá sản phẩm, lập biên bản giao hàng
Theo dõi tiến độ đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
Nhập liệu hàng hóa xuất nhập, tồn kho trên phần mềm
Thực hiện các công việc khác được giao khi có yêu cầu.
Báo cáo công việc cho cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 22-35 tuổi ngoại hình ưa nhìn.
Thành thạo tin học văn phòng
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển từ 6 tháng trở lên
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ 3 ngày/tháng
Mức lương khởi điểm: 7.000.000 VNĐ + thưởng. Thử việc 1 tháng nhận 80% lương.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng doanh số theo quy định của công ty.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thưởng sinh nhật, lễ, Tết.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
