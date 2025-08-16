Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 207 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, tin nhắn từ khách hàng
Làm báo giá sản phẩm, lập biên bản giao hàng
Theo dõi tiến độ đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
Nhập liệu hàng hóa xuất nhập, tồn kho trên phần mềm
Thực hiện các công việc khác được giao khi có yêu cầu.
Báo cáo công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22-35 tuổi ngoại hình ưa nhìn.
Thành thạo tin học văn phòng
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển từ 6 tháng trở lên
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 3 ngày/tháng
Mức lương khởi điểm: 7.000.000 VNĐ + thưởng. Thử việc 1 tháng nhận 80% lương.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng doanh số theo quy định của công ty.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thưởng sinh nhật, lễ, Tết.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 207 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

