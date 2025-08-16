Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 207 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, tin nhắn từ khách hàng

Làm báo giá sản phẩm, lập biên bản giao hàng

Theo dõi tiến độ đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nhập liệu hàng hóa xuất nhập, tồn kho trên phần mềm

Thực hiện các công việc khác được giao khi có yêu cầu.

Báo cáo công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22-35 tuổi ngoại hình ưa nhìn.

Thành thạo tin học văn phòng

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển từ 6 tháng trở lên

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 3 ngày/tháng

Mức lương khởi điểm: 7.000.000 VNĐ + thưởng. Thử việc 1 tháng nhận 80% lương.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng doanh số theo quy định của công ty.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thưởng sinh nhật, lễ, Tết.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin