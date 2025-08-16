Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.
Tiếp nhận các cuộc gọi đến, hướng dẫn ứng viên các thông tin cần thiết;
Gọi điện phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.
Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên.
Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định
Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Định hướng mong muốn gắn bó lâu dài với tuyển dụng, nhân sự
Nhiệt huyết, chăm chỉ, kiên trì, chủ động học hỏi
Giao tiếp tốt, hướng ngoại, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể
Ưu tiên ứng viên ĐI LÀM NGAY
Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và tiếp cận thực tế chuyên môn tuyển dụng, HCNS
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn sinh viên năm cuối nếu cần
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty
Được xét duyệt làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, hướng làm việc gắn bó lâu dài, phúc lợi đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI