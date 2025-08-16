Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty cổ phần giải pháp MKT
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công ty cổ phần giải pháp MKT

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.
Tiếp nhận các cuộc gọi đến, hướng dẫn ứng viên các thông tin cần thiết;
Gọi điện phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.
Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên.
Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định
Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Sinh viên năm 4 /mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chính quy các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế
Định hướng mong muốn gắn bó lâu dài với tuyển dụng, nhân sự
Nhiệt huyết, chăm chỉ, kiên trì, chủ động học hỏi
Giao tiếp tốt, hướng ngoại, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể
Ưu tiên ứng viên ĐI LÀM NGAY

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập theo năng lực
Được đào tạo và tiếp cận thực tế chuyên môn tuyển dụng, HCNS
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn sinh viên năm cuối nếu cần
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty
Được xét duyệt làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, hướng làm việc gắn bó lâu dài, phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

