Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.

Tiếp nhận các cuộc gọi đến, hướng dẫn ứng viên các thông tin cần thiết;

Gọi điện phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.

Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên.

Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định

Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Học vấn: Sinh viên năm 4 /mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chính quy các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế

Định hướng mong muốn gắn bó lâu dài với tuyển dụng, nhân sự

Nhiệt huyết, chăm chỉ, kiên trì, chủ động học hỏi

Giao tiếp tốt, hướng ngoại, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể

Ưu tiên ứng viên ĐI LÀM NGAY

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập theo năng lực

Được đào tạo và tiếp cận thực tế chuyên môn tuyển dụng, HCNS

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn sinh viên năm cuối nếu cần

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty

Được xét duyệt làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, hướng làm việc gắn bó lâu dài, phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

