Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Han Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44B Ngõ 175 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Hỗ trợ công tác chấm công, hồ sơ nhân sự, lưu trữ tài liệu.

Tham gia hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, lễ Tết, teambuilding, onboarding nhân sự mới,...

Hỗ trợ công việc văn phòng: mua sắm, soạn thảo biểu mẫu, theo dõi tài sản,...

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin, lọc CV, gọi ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2 – 4 các ngành: Quản trị nhân sự, Hành chính, Luật, Kinh tế,...

Có thể làm việc tối thiểu 2 – 3 tháng, linh hoạt thời gian.

Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động học hỏi.

Kỹ năng văn phòng cơ bản (Word, Excel, Google Sheet,…)

Ưu tiên ứng viên yêu thích lĩnh vực Nhân sự, muốn theo lâu dài

Tại Công ty TNHH Han Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25k/ giờ; thử việc 22k/giờ

Lương:

Thưởng tuyển dụng (Nếu có)

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Được đào tạo bài bản các nghiệp vụ hành chính – nhân sự

Có xác nhận thực tập và cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Han Global

