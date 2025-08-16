Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Han Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Han Global
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 44B Ngõ 175 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Hỗ trợ công tác chấm công, hồ sơ nhân sự, lưu trữ tài liệu.
Tham gia hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, lễ Tết, teambuilding, onboarding nhân sự mới,...
Hỗ trợ công việc văn phòng: mua sắm, soạn thảo biểu mẫu, theo dõi tài sản,...
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin, lọc CV, gọi ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 2 – 4 các ngành: Quản trị nhân sự, Hành chính, Luật, Kinh tế,...
Có thể làm việc tối thiểu 2 – 3 tháng, linh hoạt thời gian.
Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động học hỏi.
Kỹ năng văn phòng cơ bản (Word, Excel, Google Sheet,…)
Ưu tiên ứng viên yêu thích lĩnh vực Nhân sự, muốn theo lâu dài
Tại Công ty TNHH Han Global Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 25k/ giờ; thử việc 22k/giờ
Lương:
Thưởng tuyển dụng (Nếu có)
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được đào tạo bài bản các nghiệp vụ hành chính – nhân sự
Có xác nhận thực tập và cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Han Global
