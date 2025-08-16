Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng MULGATI – Tầng 3 , Số 3 ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác đăng tin, lọc cv và sắp xếp phỏng vấn, cập nhật data ứng viên.

Tham gia công tác truyền thông nội bộ và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Hỗ trợ theo dõi chấm công nhân sự và các thủ tục liên quan đến người lao động (BHXH, Công đoàn, thuế TNCN, …)

Hỗ trợ một số công tác hành chính nhân sự khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 ngành quản trị nhân lực, luật hoặc các ngành liên quan.

Yêu thích và có định hướng theo nghề HCNS.

có khả năng làm việc part time hoặc làm full time tối thiểu 2 buổi/tuần

ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền ăn 35.000đ/ngày và thưởng KPIs theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo các kiến thức, hướng dẫn triển khai công việc liên đến BHXH, Thuế TNCN, công đoàn cập nhật và các kiến thức liên quan đến công tác nhân sự.

Có cơ hội tiếp nhận chính thức sau khi thực tập nếu đạt yêu cầu.

Môi trường văn hoá trẻ trung, năng động, sáng tạo; mô hình chuỗi tại Việt Nam và Nga.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

