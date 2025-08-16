Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng MULGATI – Tầng 3 , Số 3 ngõ 20 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác đăng tin, lọc cv và sắp xếp phỏng vấn, cập nhật data ứng viên.
Tham gia công tác truyền thông nội bộ và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Hỗ trợ theo dõi chấm công nhân sự và các thủ tục liên quan đến người lao động (BHXH, Công đoàn, thuế TNCN, …)
Hỗ trợ một số công tác hành chính nhân sự khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 ngành quản trị nhân lực, luật hoặc các ngành liên quan.
Yêu thích và có định hướng theo nghề HCNS.
có khả năng làm việc part time hoặc làm full time tối thiểu 2 buổi/tuần
ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền ăn 35.000đ/ngày và thưởng KPIs theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo các kiến thức, hướng dẫn triển khai công việc liên đến BHXH, Thuế TNCN, công đoàn cập nhật và các kiến thức liên quan đến công tác nhân sự.
Có cơ hội tiếp nhận chính thức sau khi thực tập nếu đạt yêu cầu.
Môi trường văn hoá trẻ trung, năng động, sáng tạo; mô hình chuỗi tại Việt Nam và Nga.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 606 Tầng 6, số 19 đường Cao Thắng, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

