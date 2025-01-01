Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

MULGATI - THƯƠNG HIỆU GIÀY DA ĐẾN TỪ NGA —------------------------------------------------ MULGATI tự hào là thương hiệu giày da đến từ Nga, mang đến cho Quý Ông những sản phẩm đẳng cấp với phong cách lịch lãm, sang trọng. Chúng tôi không chỉ chú trọng vào thiết kế tinh tế mà còn cam kết về chất lượng vượt trội với các sản phẩm được chế tác từ da thật cao cấp, đảm bảo độ bền bỉ và mềm mại tối ưu. Từ năm 2021, MULGATI đã có mặt tại Việt Nam, nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khách hàng yêu thích phong cách Quý Ông hiện đại. Với đa dạng các dòng sản phẩm từ giày tây, giày lười, sneaker đến phụ kiện như thắt lưng, ví da,... MULGATI luôn giúp Quý Ông thể hiện sự tự tin, thành đạt trong mọi hoàn cảnh. Với triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm", MULGATI không ngừng đầu tư kỹ lưỡng vào từng chi tiết sản phẩm và dịch vụ hậu mãi, nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất. MULGATI - THƯƠNG HIỆU GIÀY DA ĐẾN TỪ NGA —------------------------------------------------ MULGATI tự hào là thương hiệu giày da đến từ Nga, mang đến cho Quý Ông những sản phẩm đẳng cấp với phong cách lịch lãm, sang trọng. Chúng tôi không chỉ chú trọng vào thiết kế tinh tế mà còn cam kết về chất lượng vượt trội với các sản phẩm được chế tác từ da thật cao cấp, đảm bảo độ bền bỉ và mềm mại tối ưu. Từ năm 2021, MULGATI đã có mặt tại Việt Nam, nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khách hàng yêu thích phong cách Quý Ông hiện đại. Với đa dạng các dòng sản phẩm từ giày tây, giày lười, sneaker đến phụ kiện như thắt lưng, ví da,... MULGATI luôn giúp Quý Ông thể hiện sự tự tin, thành đạt trong mọi hoàn cảnh. Với triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm", MULGATI không ngừng đầu tư kỹ lưỡng vào từng chi tiết sản phẩm và dịch vụ hậu mãi, nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất. MULGATI - THƯƠNG HIỆU GIÀY DA ĐẾN TỪ NGA Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Phòng 606 Tầng 6, số 19 đường Cao Thắng, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-th-ng-m-i-d-ch-v-mulgati-vi-t-nam-ntd149336
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TT MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TT MEDIA
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab On (Vietnam) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận On (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE làm việc tại Nghệ An thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Elehome làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Elehome
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Elehome làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Elehome
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế JobsGO Recruit làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 15 Triệu JobsGO Recruit
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MEMYMIND làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MEMYMIND
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYA làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GOONG ENTERTAINMENT
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dế Mèn Edu làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Dế Mèn Edu
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm