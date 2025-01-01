Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

MULGATI - THƯƠNG HIỆU GIÀY DA ĐẾN TỪ NGA —------------------------------------------------ MULGATI tự hào là thương hiệu giày da đến từ Nga, mang đến cho Quý Ông những sản phẩm đẳng cấp với phong cách lịch lãm, sang trọng. Chúng tôi không chỉ chú trọng vào thiết kế tinh tế mà còn cam kết về chất lượng vượt trội với các sản phẩm được chế tác từ da thật cao cấp, đảm bảo độ bền bỉ và mềm mại tối ưu. Từ năm 2021, MULGATI đã có mặt tại Việt Nam, nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khách hàng yêu thích phong cách Quý Ông hiện đại. Với đa dạng các dòng sản phẩm từ giày tây, giày lười, sneaker đến phụ kiện như thắt lưng, ví da,... MULGATI luôn giúp Quý Ông thể hiện sự tự tin, thành đạt trong mọi hoàn cảnh. Với triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm", MULGATI không ngừng đầu tư kỹ lưỡng vào từng chi tiết sản phẩm và dịch vụ hậu mãi, nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất.