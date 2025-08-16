Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đã được phê duyệt của các phòng/đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng trình TPNS phê duyệt.

- Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng: Đăng tuyển thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng, phối hợp với các phòng/đơn vị tổ chức phỏng vấn lựa chọn ứng viên.

- Lập danh sách ứng viên trúng tuyển, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị thư mời nhận việc/hợp đồng thử việc & thực hiện thủ tục tiếp nhận cho ứng viên trúng tuyển.

- Tham gia thiết lập bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.

- Xây dựng dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng.

- Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ tuần/tháng/quý/năm theo quy định.

2.Xây dựng thương hiệu tuyển dụng & tạo nguồn

- Phụ trách phát triển thương hiệu tuyển dụng bao gồm lên kế hoạch, triển khai kế hoạch tạo nguồn, quản lý nguồn dữ liệu ứng viên đầu vào.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (Truyền thông nội bộ, Marketing) xây dựng và triển khai truyền thông thông qua các hoạt động quảng cáo trên các kênh online và offline.

- Hỗ trợ TPNS trong công tác thiết lập mối quan hệ và tổ chức các chương trình hợp tác với các trường đại học, cao đẳng ... nhằm tạo nguồn ứng viên cho Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghệp đại học thuộc ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý nhân sự, Kinh tế lao động hoặc các ngành tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường

Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

