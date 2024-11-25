Tuyển Kỹ Sư thu nhập 650 - 1.200 USD Toàn thời gian tại Hà Nam

Tuyển Kỹ Sư thu nhập 650 - 1.200 USD Toàn thời gian tại Hà Nam

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Mức lương
650 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 650 - 1 USD

1. Xây dựng quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng/quy trình ngoại lệ/ngoại lệ về chất lượng với các bộ phận liên quan, xác nhận và theo dõi các vấn đề bất thường để giải quyết hiệu quả và ngăn ngừa tái diễn.
2. Có thể thực hiện kiểm tra sản phẩm mới dựa trên Danh sách kiểm tra và thực hiện danh sách giới thiệu sản phẩm mới (NPI) dựa trên đánh giá rủi ro sản xuất để đảm bảo rằng quy trình sản xuất đáp ứng nhu cầu của sản phẩm và khách hàng.
3. Hỗ trợ thực hiện các dự án cải tiến liên tục để đảm bảo thúc đẩy liên tục các hoạt động cải tiến chất lượng và cải thiện các chỉ số chất lượng khác nhau.
4. Có khả năng xem xét quy trình quản lý thay đổi kỹ thuật để đảm bảo rằng các thay đổi được triển khai chính xác.
5. Triển khai các tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm và kế hoạch dự án kiểm tra để đảm bảo các đồng nghiệp kiểm tra có thể thực hiện các hoạt động kiểm tra theo đúng nội dung kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu vận chuyển.
6. Chuẩn bị cho cuộc đánh giá của khách hàng, điều phối các chiến lược tích hợp nguồn lực, hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục tiêu về sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 650 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan
• Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung tốt
• Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 3 năm

Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)
• Thử việc hưởng 100% lương
• Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty
• Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
• Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)
• Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC
• Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia
• Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự
• 12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt / Nghỉ chăm vợ sinh/ Chăm sóc gia đình / Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...
• Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty
• Nghỉ 2 thứ 7/ tháng và tất cả các CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất CN01, Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

