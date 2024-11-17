Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Cụm Công nghiệp Tiên Tiến - Xã Quang Tiến, TP Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Công tác chuyên môn:

2. Quản lý nhân sự:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Nông, Lâm nghiệp hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu và vận dụng được các quy định, quy trình thực hiện trong công tác trồng và chăm sóc cây.

Am hiểu quy trình thực hiện và triển khai các hạng mục cảnh quan cây xanh của các dự án.

Am hiểu quy trình quản lý dự án bao gồm các bước triển khai trồng cây tại dự án.

Có kiến thức về cây xanh (Đặc điểm, thổ nhưỡng và quy trình chăm sóc).

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng Microsoft.

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến chuyên môn.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận (tùy theo năng lực sẽ trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước.

Thưởng Lễ, thưởng Tết, thưởng hiệu suất công việc theo quy định công ty.

Tham gia Teambuilding; Year End Party; Sinh nhật, thăm hỏi...

Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ năng, chuyên môn để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

