Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty BIM Group Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập 900 - 1,100 USD

Công Ty BIM Group Kiên Giang
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty BIM Group Kiên Giang

Kỹ sư triển khai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang

Mức lương
900 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Đường Bào, Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 900 - 1,100 USD

- Thực hiện công tác đo đạc, trắc địa các công trình của công ty.
- Tham gia phối hợp lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật.
- Đo vẽ hiện trạng.
- Phân tích tổng hợp số liệu.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 900 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các trường kỹ thuật: Giao thông, Xây dựng, Thủy Lợi, Mỏ địa chất chuyên ngành đo đạc công trình.
- Có ít nhất 03 Năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo máy trắc đạc, các phần mềm chuyên dụng đo đạc.
- Tinh thần trách nhiệm tốt, trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Căn-tin
- Hỗ trợ chỗ ở. - Hỗ trợ ăn 2 buổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty BIM Group Kiên Giang

Công Ty BIM Group Kiên Giang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

