Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty BIM Group Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập 900 - 1,100 USD

Mức lương 900 - 1,100 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Đường Bào, Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai

- Thực hiện công tác đo đạc, trắc địa các công trình của công ty.

- Tham gia phối hợp lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật.

- Đo vẽ hiện trạng.

- Phân tích tổng hợp số liệu.

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các trường kỹ thuật: Giao thông, Xây dựng, Thủy Lợi, Mỏ địa chất chuyên ngành đo đạc công trình.

- Có ít nhất 03 Năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo máy trắc đạc, các phần mềm chuyên dụng đo đạc.

- Tinh thần trách nhiệm tốt, trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Căn-tin

- Hỗ trợ chỗ ở. - Hỗ trợ ăn 2 buổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang

