Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty BIM Group Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập 900 - 1,100 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang
Mức lương
900 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Đường Bào, Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 900 - 1,100 USD
- Thực hiện công tác đo đạc, trắc địa các công trình của công ty.
- Tham gia phối hợp lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật.
- Đo vẽ hiện trạng.
- Phân tích tổng hợp số liệu.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 900 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các trường kỹ thuật: Giao thông, Xây dựng, Thủy Lợi, Mỏ địa chất chuyên ngành đo đạc công trình.
- Có ít nhất 03 Năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo máy trắc đạc, các phần mềm chuyên dụng đo đạc.
- Tinh thần trách nhiệm tốt, trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.
- Có ít nhất 03 Năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo máy trắc đạc, các phần mềm chuyên dụng đo đạc.
- Tinh thần trách nhiệm tốt, trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.
Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Căn-tin
- Hỗ trợ chỗ ở. - Hỗ trợ ăn 2 buổi.
- Hỗ trợ chỗ ở. - Hỗ trợ ăn 2 buổi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty BIM Group Kiên Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
