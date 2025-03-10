Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu

Mức lương 12 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 75 Tam TRinh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

- Thiết kế và triển khai tích hợp hệ thống liên quan đến các giải pháp ATTT (SOC, Firewall, NAC, EDR, DLP, WAF...) cho các khách hàng thuộc Tổ chức nhà nước.

- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến cung cấp dịch vụ ATTT (lựa chọn sản phẩm, giải pháp, thông số cấu hình,...).

- Hỗ trợ xử lý các lỗi/sự cố liên quan đến các hệ thống ATTT đã triển khai tại site khách hàng.

- Nghiên cứu, triển khai thử nghiệm các giải pháp ATTT, các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống CNTT.

- Viết các tài liệu: hướng dẫn vận hành, thuyết minh giải pháp.

1. Trình độ:

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, ATTT, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

2. Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong việc triển khai tích hợp hoặc vận hành các giải pháp mạng/bảo mật. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hoặc vận hành các hệ thống liên quan đến các giải pháp như Firewall, IPS/IDS, WAF, Endpoint security, SIEM,...

Có kinh nghiệm làm việc với môi trường ảo hóa, container (Kubernetes, Docker) là một lợi thế.

Đọc hiểu tài liệu tiếng anh. Có khả năng giao tiếp tiếng anh là một lợi thế.

3. Kiến thức và kỹ năng chuyên môn:

Có kiến thức tốt về hệ điều hành máy chủ (Windows/Linux), hệ thống mạng (TCP/IP Routing, Switching...).

4. Chứng chỉ ưu tiên:

Ưu tiên có một trong các chứng chỉ quốc tế về mạng hoặc hệ thống như CCNA, MCSA, LPI, các chứng chỉ bảo mật,...

Tại CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo Level

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo quy định

Tiếp cận công nghệ tiên tiến, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, thi các chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc.

Review thu nhập 6 tháng/lần

Được hỗ trợ đào tạo và tài trợ tham gia các khóa học chuyên sâu về an ninh mạng, thi chứng chi quốc tế.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật.

