Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Mức lương 700 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E2a - 3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 700 - 1 USD

• Triển khai các giải pháp hạ tầng Microsoft: Active Directory, Exchange, Skype for Business, M365 và Azure,...

• Triển khai các dự án hoặc thực hiện các công việc liên quan đến mảng Microsoft khi có yêu cầu

• Tham gia triển khai các dự án dịch vụ chuyên sâu, chuyển đổi hệ thống, xử lý sự cố, phối hợp với chuyên gia của hãng xử lý sự cố kỹ thuật cho khách hàng

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Điện tử viễn thông, hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có kinh nghiệm quản trị, triển khai/nâng cấp hệ thống Active Directory (AD).

• Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai, chuyển đổi hệ thống M365.

• Có kiến thức về hạ tầng đám mây Microsoft Azure.

• Hiểu biết chung về các gói sản phẩm M365

• Có kiến thức về hệ thống email, kinh nghiệm triển khai & troubleshooting Exchange là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp bảo mật của Microsoft (EMS, Intune, DLP, Defender...) là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin