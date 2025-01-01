Tất cả địa điểm
Công việc Tuyển dụng việc làm kỹ sư triển khai mới nhất [Tháng 1/2025]

-

Có 29 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Hạn nộp: 02/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Tuyển Kỹ sư triển khai Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pontech JSC
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD
Pontech JSC
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH AN NINH MẠNG IRIS
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Tuyển Kỹ sư triển khai Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm The Away Group Viet Nam LTD
Tuyển Kỹ sư triển khai The Away Group Viet Nam LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
The Away Group Viet Nam LTD
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PEB Steel Buildings Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư triển khai PEB Steel Buildings Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PEB Steel Buildings Co., Ltd
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đăng Hải - Lighthouse Corp
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Đăng Hải - Lighthouse Corp làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đăng Hải - Lighthouse Corp
Hạn nộp: 24/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sanken Scube
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty TNHH Sanken Scube làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Sanken Scube
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology
Hạn nộp: 20/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pontech JSC
Tuyển Kỹ sư triển khai Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD
Pontech JSC
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty BIM Group Kiên Giang
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty BIM Group Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập 900 - 1,100 USD
Công Ty BIM Group Kiên Giang
Hạn nộp: 14/03/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 900 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Dema
Tuyển Kỹ sư triển khai Công Ty TNHH Công Nghệ Dema làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Dema
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,700 - 2,500 USD
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,700 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI)
Tuyển Kỹ sư triển khai CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM (TP. HÀ NỘI)
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT - VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT - VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
Hạn nộp: 07/12/2024
Bình Dương Đồng Nai Bắc Ninh Hải Phòng Hải Dương Vĩnh Long Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Tuyển Kỹ sư triển khai Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tìm việc làm kỹ sư triển khai đang thu hút nhiều sự quan tâm của ứng viên với mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. TP. HCM, Đà NẵngHà Nội,... hiện là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, quản lý dự án và làm việc nhóm,...

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư triển khai

Với sự phát triển mạnh của ngành công nghệ thông tin, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm kỹ sư triển khai tại Việt Nam đang gia tăng đáng kể. Công việc của kỹ sư triển khai chủ yếu liên quan đến việc kiểm tra, sửa đổi và triển khai phần mềm từ đội ngũ lập trình viên, đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và quy chuẩn trước khi đưa vào sử dụng hoặc giao cho khách hàng.

Đây là một vị trí quan trọng, yêu cầu sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật và khả năng quản lý để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Dự báo trong tương lai, nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin sẽ còn tăng mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang chú trọng phát triển kinh tế số.

Theo số liệu từ DxReports và FPT Digital, Việt Nam hiện có khoảng 400.000 kỹ sư công nghệ thông tin mỗi năm. Bên cạnh đó, các công ty trong và ngoài nước đều đang gia tăng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Apple và LG.

Nhu cầu tuyển dụng và tìm kỹ sư triển khai phần mềm đang ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng và tìm kỹ sư triển khai phần mềm đang ngày càng tăng cao

Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng và tìm kỹ sư triển khai không chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp trong nước mà còn mở rộng ra cả các tập đoàn đa quốc gia, mang lại triển vọng nghề nghiệp rộng lớn cho ứng viên trong ngành này.

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ sư triển khai

Mức lương của các vị trí kỹ sư triển khai hiện nay khá hấp dẫn và có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai, đặc biệt khi công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực. Theo khảo sát, mức lương trung bình của một kỹ sư triển khai dao động từ khoảng 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kỹ sư triển khai

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm kỹ sư triển khai bản vẽ

10.000.000 - 20.000.000

Việc làm kỹ sư triển khai điện nhẹ

10.000.000 - 22.000.000

Việc làm kỹ sư triển khai hạ tầng

12.000.000 - 25.000.000

Việc làm kỹ sư triển khai hệ thống

15.000.000 - 30.000.000

Như vậy, các kỹ sư triển khai không chỉ có mức lương ổn định mà còn có khả năng thăng tiến trong nghề nghiệp. Những người có năng lực và kinh nghiệm sẽ có cơ hội đảm nhận các vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm, với mức lương còn cao hơn rất nhiều.

Thu nhập trung bình của kỹ sư triển khai tại Việt Nam khá hấp dẫn
Thu nhập trung bình của kỹ sư triển khai tại Việt Nam khá hấp dẫn

3. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư triển khai

Kỹ sư triển khai đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện những dự án kỹ thuật, từ triển khai hạ tầng đến lắp đặt hệ thống và cả công việc liên quan đến thiết kế, bản vẽ. Công việc kỹ sư triển khai không chỉ yêu cầu kiến thức sâu về chuyên môn mà còn đòi hỏi khả năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

  • Bằng cấp chuyên môn: Ứng viên cần có bằng cấp liên quan đến lĩnh vực IT hoặc các chuyên ngành kỹ thuật tương tự như Cử nhân, Cao đẳng, Trung cấp. Đây là yếu tố quan trọng giúp các ứng viên có nền tảng kiến thức chuyên môn.

  • Kinh nghiệm triển khai: Kinh nghiệm trong việc triển khai phần mềm, quản lý hệ thống hoặc mạng sẽ là điểm cộng lớn cho ứng viên, giúp họ nhanh chóng thích nghi với công việc.

  • Kỹ năng chuyên môn vững vàng: Ứng viên cần thể hiện sự thành thạo trong việc triển khai phần mềm qua các câu hỏi phỏng vấn, đặc biệt là các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

  • Kỹ năng mềm: Những kỹ năng mềm như khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, chịu áp lực công việc và cập nhật kiến thức ngành là rất quan trọng. Kỹ năng tính toán và phân tích vấn đề cũng giúp tối ưu hóa quá trình triển khai.

  • Khả năng học hỏi và cập nhật xu hướng: Công nghệ luôn thay đổi, do đó, kỹ sư triển khai cần có khả năng học hỏi liên tục và thích nghi với công nghệ mới.

  • Tinh thần trách nhiệm và cẩn thận: Tính cẩn thận trong công việc và trách nhiệm cao là yêu cầu quan trọng để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Lưu ý: Những yêu cầu này có thể khác nhau tùy thuộc vào mỗi công ty và lĩnh vực nhưng nhìn chung, ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai phải đảm bảo cả yếu tố học vấn và kỹ năng thực tiễn.

Yêu cầu đối với kỹ sư triển khai có thể khác nhau tùy vào đặc thù ngành nghề
Yêu cầu đối với kỹ sư triển khai có thể khác nhau tùy vào đặc thù ngành nghề

4. Những việc làm kỹ sư triển khai phổ biến nhất hiện nay

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và nhu cầu về dự án công nghệ, xây dựng và hạ tầng gia tăng, nhu cầu tìm việc làm kỹ sư triển khai trở nên rất phổ biến. Vị trí này không chỉ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc chuyển giao và thực thi các dự án mà còn có mặt trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác nhau.

4.1. Việc làm kỹ sư triển khai bản vẽ

Kỹ sư triển khai bản vẽ chịu trách nhiệm thiết kế bản vẽ kỹ thuật chi tiết, phục vụ cho việc thi công, lắp đặt các dự án xây dựng, điện tử, cơ khí và công nghệ. Công việc này yêu cầu kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như AutoCAD, Revit hay SolidWorks, để đảm bảo bản vẽ chính xác và phù hợp với yêu cầu thực tế của công trình.

Ứng viên có thể tìm việc làm kỹ sư triển khai trong lĩnh vực này tại những công ty xây dựng, nhà máy sản xuất hoặc doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ.

4.2. Việc làm kỹ sư triển khai hạ tầng

Kỹ sư triển khai hạ tầng là vị trí không thể thiếu trong những dự án phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và năng lượng. Vị trí này có trách nhiệm thiết kế và giám sát việc thi công các công trình hạ tầng như đường xá, cầu cống, hệ thống cấp thoát nước và điện.

Khi tiệc làm kỹ sư triển khai hạ tầng, ứng viên cần có sự am hiểu về tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng quản lý dự án hiệu quả. Hiện nay, nhiều công ty tư vấn, xây dựng hoặc những dự án lớn về cơ sở hạ tầng tại nhiều thành phố lớn thường xuyên tuyển dụng kỹ sư triển khai hạ tầng để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

4.3. Việc làm kỹ sư triển khai điện nhẹ

Kỹ sư triển khai điện nhẹ chuyên thiết kế và lắp đặt hệ thống điện nhẹ trong các công trình xây dựng như điện chiếu sáng, hệ thống điện thoại, mạng internet hay một số thiết bị điện tử khác. Ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai điện nhẹ cần có kỹ năng cao về điện và hệ thống mạng, cùng khả năng sử dụng phần mềm chuyên dụng để lập kế hoạch và thiết kế hệ thống điện phù hợp với yêu cầu của công trình.

Hiện nay, công ty xây dựng, cơ sở hạ tầng và công ty tư vấn kỹ thuật là những nơi có nhu cầu tuyển dụng cao đối với kỹ sư triển khai điện nhẹ.

Có nhiều lựa chọn cho ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai
Có nhiều lựa chọn cho ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai

4.4. Việc làm kỹ sư triển khai hệ thống

Kỹ sư triển khai hệ thống là người chịu trách nhiệm triển khai và tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) cho tổ chức, doanh nghiệp. Vị trí công việc này sẽ đảm nhiệm thiết kế, cấu hình và triển khai hệ thống phần mềm, mạng, bảo mật và cơ sở hạ tầng CNTT.

Những kỹ sư này thường làm việc trong công ty công nghệ lớn, ngân hàng hoặc những doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống thông tin mạnh mẽ để vận hành. Đây là một công việc yêu cầu ứng viên thành thạo nhiều công nghệ và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng để đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư triển khai

Hiện nay, ứng viên có thể tìm việc làm kỹ sư triển tại nhiều khu vực trên cả nước nhưng sôi động nhất là tại Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, TP. HCM và Đà Nẵng,... Những doanh nghiệp trong các ngành công nghệ, xây dựng, điện tử, viễn thông và nhiều lĩnh vực khác đều đang tích cực tìm kiếm kỹ sư triển khai để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng và cải tiến công nghệ.

5.1. Việc làm kỹ sư triển khai tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm kỹ sư triển khai đang rất cao, đặc biệt là trong những lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Một số công ty lớn như FPT, VNPT và Viettel đều tìm kiếm kỹ sư triển khai có kinh nghiệm để thực hiện dự án phần mềm, triển khai hạ tầng viễn thông hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ cho những dự án lớn.

Bên cạnh đó, công ty khởi nghiệp và những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghệ cũng đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư triển khai có thể tham gia vào nhiều dự án sáng tạo và phát triển nhanh.

5.2. Việc làm kỹ sư triển khai tại Đà Nẵng

Với vai trò là một thành phố phát triển năng động ở khu vực miền Trung, Đà Nẵng đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ và những dự án xây dựng. Hiện nay, FPT Software, Gameloft, hay những công ty cung cấp giải pháp CNTT đều cần kỹ sư triển khai để phát triển phần mềm, triển khai mạng lưới và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng thu hút nhiều công ty quốc tế đến đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội tìm việc làm kỹ sư triển khai cho ứng viên có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Kỹ sư triển khai tại Đà Nẵng có cơ hội làm việc trong các dự án đa dạng
Kỹ sư triển khai tại Đà Nẵng có cơ hội làm việc trong các dự án đa dạng

5.3. Việc làm kỹ sư triển khai tại TP. HCM

TP. HCM là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam và có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư triển khai vô cùng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông và xây dựng.

Nhiều công ty lớn như Viettel, VNPT hay một số doanh nghiệp trong ngành công nghệ như VNG, MoMo đều là môi trường lý tưởng cho ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai.

Thành phố cũng có nhiều dự án lớn trong những khu công nghiệp, đô thị mới, tạo cơ hội cho nhân sự tham gia vào dự án đột phá, phát triển hạ tầng và dịch vụ công nghệ hiện đại.

5.4. Việc làm kỹ sư triển khai tại Bình Dương

Bình Dương là tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong những khu công nghiệp, tạo cơ hội việc làm tại Bình Dương để ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai trong nhiều lĩnh vực.

Qua khảo sát, những công ty lớn trong ngành điện tử, tự động hóa, xây dựng hạ tầng công nghiệp như Tetra Pak, SamSung hay doanh nghiệp sản xuất cũng liên tục tìm kiếm kỹ sư triển khai để tham gia vào những dự án đầu tư mới hoặc nâng cấp cơ sở vật chất hiện tại. Sự phát triển của ngành công nghiệp trong khu vực này mang lại cơ hội lớn cho kỹ sư triển khai làm việc và phát triển nghề nghiệp.

5.5. Việc làm kỹ sư triển khai tại Hải Phòng

Sở hữu vị trí thuận lợi là một cảng biển lớn của Việt Nam, thị trường việc làm Hải Phòng đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp trong ngành công nghiệp nặng, ngành logistics và công nghệ. Nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy, cảng biển và dự án công nghệ tại đây đều yêu cầu ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai có kỹ năng và kinh nghiệm để hỗ trợ thực hiện.

Trong đó, những công ty lớn như LG, VinFast hay các doanh nghiệp trong lĩnh ngành vực viễn thông đều đang tìm kiếm kỹ sư triển khai để đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả tối ưu.

Hải Phòng là điểm đến lý tưởng cho ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai
Hải Phòng là điểm đến lý tưởng cho ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai

Dự báo đến năm 2025, kinh tế số Việt Nam sẽ chiếm khoảng 20% GDP và nhu cầu tuyển dụng kỹ sư triển khai sẽ tiếp tục tăng mạnh, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và triển vọng thăng tiến. Tuy nhiên, ứng viên tìm việc làm kỹ sư triển khai cần chú ý đến các xu hướng tuyển dụng và lựa chọn vị trí phù hợp với năng lực và mong muốn của mình.