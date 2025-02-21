Tuyển Kỹ sư triển khai Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA

Kỹ sư triển khai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng M – Tòa Nhà Green Star – 234 Phạm Văn Đồng

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương Thỏa thuận

Bộ phận: Ban thi công công trình
Chức danh: Kỹ sư triển khai hệ thống
Cán bộ quản lý trực tiếp: Trưởng Ban thi công công trình
Phòng ban phối hợp: Ban Tổng hợp, Ban thi công công trình
I- Thông tin tuyển dụng:
• Nơi làm việc: Tầng M – Tòa Nhà Green Star – 234 Phạm Văn Đồng
• Cấp bậc: Nhân viên
• Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
• Mức lương: thỏa thuận
II- Mô tả công việc:
• Làm việc với các nhà thầu phụ triển khai dự án;
• Tham gia triển khai các hợp đồng được Công ty ký kết với các chủ đầu tư, khách hàng: cài đặt thiết bị phần cứng, phần mềm; xây dựng, quản lý, giám sát tiến độ, chất lượng dịch vụ, sản phẩm hàng hóa.
• Giám sát, theo dõi tiến độ triển khai và đảm bảo chất lượng dự án.
• Phối hợp các nguồn lực nội bộ và các bên thứ ba/nhà cung cấp để thực hiện các dự án.
• Báo cáo và chuyển thông tin cho cấp trên khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA

Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M – Tòa Nhà Green Star – 234 Phạm Văn Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

