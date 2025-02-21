Tuyển Kỹ sư triển khai Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
- Hà Nội: Tầng M – Tòa Nhà Green Star – 234 Phạm Văn Đồng
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương Thỏa thuận
Bộ phận: Ban thi công công trình
Chức danh: Kỹ sư triển khai hệ thống
Cán bộ quản lý trực tiếp: Trưởng Ban thi công công trình
Phòng ban phối hợp: Ban Tổng hợp, Ban thi công công trình
I- Thông tin tuyển dụng:
• Nơi làm việc: Tầng M – Tòa Nhà Green Star – 234 Phạm Văn Đồng
• Cấp bậc: Nhân viên
• Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
• Mức lương: thỏa thuận
II- Mô tả công việc:
• Làm việc với các nhà thầu phụ triển khai dự án;
• Tham gia triển khai các hợp đồng được Công ty ký kết với các chủ đầu tư, khách hàng: cài đặt thiết bị phần cứng, phần mềm; xây dựng, quản lý, giám sát tiến độ, chất lượng dịch vụ, sản phẩm hàng hóa.
• Giám sát, theo dõi tiến độ triển khai và đảm bảo chất lượng dự án.
• Phối hợp các nguồn lực nội bộ và các bên thứ ba/nhà cung cấp để thực hiện các dự án.
• Báo cáo và chuyển thông tin cho cấp trên khi cần thiết.
