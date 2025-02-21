Tuyển Kỹ sư triển khai Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bộ phận: Ban thi công công trình

Chức danh: Kỹ sư triển khai hệ thống

Cán bộ quản lý trực tiếp: Trưởng Ban thi công công trình

Phòng ban phối hợp: Ban Tổng hợp, Ban thi công công trình

I- Thông tin tuyển dụng:

• Nơi làm việc: Tầng M – Tòa Nhà Green Star – 234 Phạm Văn Đồng

• Cấp bậc: Nhân viên

• Kinh nghiệm: 2 năm trở lên

• Mức lương: thỏa thuận

II- Mô tả công việc:

• Làm việc với các nhà thầu phụ triển khai dự án;

• Tham gia triển khai các hợp đồng được Công ty ký kết với các chủ đầu tư, khách hàng: cài đặt thiết bị phần cứng, phần mềm; xây dựng, quản lý, giám sát tiến độ, chất lượng dịch vụ, sản phẩm hàng hóa.

• Giám sát, theo dõi tiến độ triển khai và đảm bảo chất lượng dự án.

• Phối hợp các nguồn lực nội bộ và các bên thứ ba/nhà cung cấp để thực hiện các dự án.

• Báo cáo và chuyển thông tin cho cấp trên khi cần thiết.