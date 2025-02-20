Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 125 - 155 Triệu

Mức lương 125 - 155 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 32 - 33, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 125 - 155 Triệu

- Tuân thủ các hướng dẫn công việc có liên quan (WI) và quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP)

- Xem xét, đánh giá lịch sử mẻ nhuộm sản xuất và điều chỉnh công thức nhuộm cải thiện chất lượng màu sắc cho mẻ nhuộm tiếp theo.

- Giám sát kết quả nhuộm lần đầu cho những sản phẩm cụ thể và cải thiện chất lượng màu sắc.

- Tham gia cùng với đội nhóm cải thiện kết quả nhuộm lần đầu tiên cho những sản phẩm cụ thể và cải thiện chất lượng màu sắc, báo cáo với giám sát hay quản lý khi cần hỗ trợ.

- Hỗ trợ nhóm với những công việc liên quan đến phát triển mẫu, tạo công thức cho sản xuất, … hay những những công việc phát sinh được giao bởi người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 125 - 155 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghệp Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng

- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc và viết tiếng Anh chuyên ngành

- Làm việc theo ca. Công ty hỗ trợ xe đưa đón các tuyến: Biên Hòa, Hồ Chí Minh, Bình Dương

- Kiến thức kỹ thuật cơ bản về phương pháp nhuộm, thuốc nhuộm và hóa chất phụ trợ

- Tầm nhìn màu tốt (Điểm ≤16) được đo bằng bài kiểm tra thị lực màu Munsell 100 hue

Tại Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin