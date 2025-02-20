Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 125 - 155 Triệu

Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 125 - 155 Triệu

Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam

Kỹ thuật viên phòng lab

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam

Mức lương
125 - 155 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô 32

- 33, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 125 - 155 Triệu

- Tuân thủ các hướng dẫn công việc có liên quan (WI) và quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP)
- Xem xét, đánh giá lịch sử mẻ nhuộm sản xuất và điều chỉnh công thức nhuộm cải thiện chất lượng màu sắc cho mẻ nhuộm tiếp theo.
- Giám sát kết quả nhuộm lần đầu cho những sản phẩm cụ thể và cải thiện chất lượng màu sắc.
- Tham gia cùng với đội nhóm cải thiện kết quả nhuộm lần đầu tiên cho những sản phẩm cụ thể và cải thiện chất lượng màu sắc, báo cáo với giám sát hay quản lý khi cần hỗ trợ.
- Hỗ trợ nhóm với những công việc liên quan đến phát triển mẫu, tạo công thức cho sản xuất, … hay những những công việc phát sinh được giao bởi người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 125 - 155 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghệp Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm: 1 năm
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng
- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc và viết tiếng Anh chuyên ngành
- Làm việc theo ca. Công ty hỗ trợ xe đưa đón các tuyến: Biên Hòa, Hồ Chí Minh, Bình Dương
- Kiến thức kỹ thuật cơ bản về phương pháp nhuộm, thuốc nhuộm và hóa chất phụ trợ
- Tầm nhìn màu tốt (Điểm ≤16) được đo bằng bài kiểm tra thị lực màu Munsell 100 hue

Tại Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam

Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lot No. 32-33, Nhon Trach 6 IP, Long Tho commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-phong-lab-thu-nhap-12-5tr-15-5tr-thang-tai-dong-nai-job313445
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AkzoNobel Vietnam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
AkzoNobel Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MOTUL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab MOTUL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200 - 300 USD
MOTUL VIETNAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 200 - 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm On (Vietnam)
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab On (Vietnam) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
On (Vietnam)
Hạn nộp: 22/05/2025
Nghệ An Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Edson International
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Edson International làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Edson International
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brenntag Vietnam Co, Ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Brenntag Vietnam Co, Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Brenntag Vietnam Co, Ltd
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm De Heus LLC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab De Heus LLC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
De Heus LLC
Hạn nộp: 10/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Coats Phong Phu làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 27/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 500 USD
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 450 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casper Vietnam., JSC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Casper Vietnam., JSC
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AkzoNobel Vietnam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
AkzoNobel Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MOTUL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab MOTUL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200 - 300 USD
MOTUL VIETNAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 200 - 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm On (Vietnam)
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab On (Vietnam) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
On (Vietnam)
Hạn nộp: 22/05/2025
Nghệ An Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Edson International
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Edson International làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Edson International
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brenntag Vietnam Co, Ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Brenntag Vietnam Co, Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Brenntag Vietnam Co, Ltd
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm De Heus LLC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab De Heus LLC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
De Heus LLC
Hạn nộp: 10/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Coats Phong Phu làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 27/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 500 USD
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 450 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casper Vietnam., JSC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Casper Vietnam., JSC
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Cargill Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Công Nghiệp TruAire Việt Nam (TAVN) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp TruAire Việt Nam (TAVN)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 125 - 155 Triệu Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab De Heus LLC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận De Heus LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab De Heus LLC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận De Heus LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm