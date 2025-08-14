Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 42/1A Ấp Đức Long 2 , Xã Gia Tân 2, Thống Nhất ...và 6 địa điểm khác, Huyện Xuân Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Triển khai và bảo trì đường truyền Internet cho khách hàng.
Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây (Bao gồm các sự cố liên quan đến tuyến cáp thuê bao và thiết bị sử dụng internet trong nhà khách hàng).
Lắp đặt các dịch vụ khác (Truyền hình FPT, thiết bị wifi, camera ...) do FPT Telecom cung cấp.
Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng.
Kết hợp tư vấn, bán các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 18 – 35.
Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Điện: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Điện dân dụng, Điện lạnh, Điện tử viễn thông, CNTT, Mạng,.. hoặc các chuyên ngành liên quan về điện, Mạng Viễn thông.
Có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt thiết bị viễn thông, Internet, camera, điện lực, truyền hình cáp … là 1 lợi thế.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động.
Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng (PNC Care), mua sản phẩm dịch vụ của của Công ty với giá ưu đãi.
Tham gia nghỉ mát, team building hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo về kỹ năng, phương pháp làm việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tôn trọng phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

