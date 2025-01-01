Công việc Kỹ thuật viên phòng lab

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 31 kết quả / Từ khoá "Kỹ thuật viên phòng lab"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kỹ thuật viên phòng lab

-

Có 31 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AkzoNobel Vietnam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
AkzoNobel Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MOTUL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab MOTUL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200 - 300 USD
MOTUL VIETNAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 200 - 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm On (Vietnam)
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab On (Vietnam) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
On (Vietnam)
Hạn nộp: 22/05/2025
Nghệ An Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Edson International
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Edson International làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Edson International
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Brenntag Vietnam Co, Ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Brenntag Vietnam Co, Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Brenntag Vietnam Co, Ltd
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm De Heus LLC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab De Heus LLC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
De Heus LLC
Hạn nộp: 10/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Coats Phong Phu làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 27/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 500 USD
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 450 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Casper Vietnam., JSC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Casper Vietnam., JSC
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Arneplant Vietnam Company
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Arneplant Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 1,000 USD
Arneplant Vietnam Company
Hạn nộp: 25/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Thygesen Textile Vietnam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu
Thygesen Textile Vietnam
Hạn nộp: 25/02/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm De Heus LLC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab De Heus LLC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
De Heus LLC
Hạn nộp: 21/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 125 - 155 Triệu
Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam
Hạn nộp: 21/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Airspeed Manufacturing Vietnam LLC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Airspeed Manufacturing Vietnam LLC làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Airspeed Manufacturing Vietnam LLC
Hạn nộp: 15/03/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp TruAire Việt Nam (TAVN)
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Công Nghiệp TruAire Việt Nam (TAVN) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp TruAire Việt Nam (TAVN)
Hạn nộp: 02/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang
Hạn nộp: 01/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 19/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 19/02/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/02/2025
Hải Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Brenntag Vietnam Co, Ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Brenntag Vietnam Co, Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Brenntag Vietnam Co, Ltd
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vestergaard Vietnam Limited
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Vestergaard Vietnam Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Vestergaard Vietnam Limited
Hạn nộp: 16/02/2025
Hưng Yên Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm On (Vietnam)
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab On (Vietnam) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
On (Vietnam)
Hạn nộp: 13/03/2025
Nghệ An Ninh Bình Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Avient Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Avient Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Avient Việt Nam
Hạn nộp: 20/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hydrotech H&p
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Hydrotech H&p làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Hydrotech H&p
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,500 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 900 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và y tế. Với mức lương từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, ứng viên cần có kiến thức về thiết bị thí nghiệm, kỹ năng phân tích dữ liệu cùng với sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab/Phòng thí nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng lab đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, dược phẩm, và công nghệ sinh học. Theo báo cáo của Statista, ngành công nghệ sinh học toàn cầu dự kiến đạt giá trị 2.4 nghìn tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ trung bình 15% mỗi năm từ 2020 đến 2028. Điều này kéo theo sự mở rộng quy mô phòng thí nghiệm và gia tăng đáng kể nhu cầu nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực này.

Kỹ thuật viên phòng lab đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ chính xác của các nghiên cứu và thí nghiệm. Đồng thời có nhiệm vụ thực hiện quy trình kiểm tra, phân tích mẫu và vận hành thiết bị phức tạp, giúp duy trì tiêu chuẩn cao trong ngành công nghiệp. Nhờ đó, vị trí này không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển sản phẩm mà còn giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả trong sản xuất và nghiên cứu.

Cơ hội nghề nghiệp cho kỹ thuật viên phòng lab rất đa dạng, từ làm việc tại bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, đến các công ty dược phẩm và sản xuất. Đặc biệt, với sự phát triển không ngừng của ngành khoa học và công nghệ, kỹ thuật viên có kỹ năng tốt sẽ dễ dàng tìm thấy vị trí ổn định và có nhiều cơ hội phát triển chuyên môn.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của ngành công nghệ, khoa học và y tế
Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của ngành công nghệ, khoa học và y tế

2. Mức lương trung bình của kỹ thuật viên phòng Lab/ Thí Ngiệm

Mức lương của việc làm kỹ thuật viên phòng Lab/Phòng thí nghiệm thường dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm và yêu cầu công việc cụ thể. Dưới đây là mức lương tham khảo từ Job3s tổng hợp cho vị trí kỹ thuật viên phòng Lab/Phòng thí nghiệm:

Kỹ thuật viên

Phòng Lab/Phòng thí nghiệm

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Kỹ thuật viên

Phòng Lab/Phòng thí nghiệm

(Mới ra trường)

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ thuật viên

Phòng Lab/Phòng thí nghiệm

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 18.000.000

Kỹ thuật viên

Phòng Lab/Phòng thí nghiệm

(3-5 năm kinh nghiệm)

18.000.000 - 22.000.000

Kỹ thuật viên

Phòng Lab/Phòng thí nghiệm

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

22.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kỹ thuật viên phòng Lab

Kỹ thuật viên phòng Lab chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị và quy trình thử nghiệm hoạt động hiệu quả. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà vị trí công việc này sẽ thực hiện hàng ngày:

  • Tiến hành các thí nghiệm và kiểm tra mẫu: Thực hiện các thử nghiệm và kiểm tra theo yêu cầu của dự án hoặc phòng thí nghiệm.

  • Chuẩn bị và bảo dưỡng thiết bị: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ thí nghiệm và duy trì chúng trong tình trạng hoạt động tốt.

  • Ghi chép và phân tích kết quả: Ghi nhận dữ liệu, kết quả thí nghiệm và phân tích để đưa ra các báo cáo chi tiết.

  • Tuân thủ quy định an toàn: Đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định trong phòng thí nghiệm.

  • Quản lý và bảo quản mẫu vật: Lưu trữ, bảo quản các mẫu vật và hóa chất theo đúng yêu cầu, đảm bảo tính chính xác và an toàn.

  • Hỗ trợ các nhà nghiên cứu: Hỗ trợ các kỹ sư, nhà nghiên cứu và các bộ phận khác trong việc thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Kỹ thuật viên phòng lab có nhiệm vụ thực hiện các quy trình kiểm tra, phân tích mẫu và vận hành thiết bị phức tạp
Kỹ thuật viên phòng lab có nhiệm vụ thực hiện các quy trình kiểm tra, phân tích mẫu và vận hành thiết bị phức tạp

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ thuật viên phòng Lab

Để đảm bảo hiệu quả công việc và đạt được kết quả tốt trong môi trường phòng thí nghiệm, kỹ thuật viên cần đáp ứng một số yêu cầu chuyên môn và kỹ năng quan trọng. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản mà ứng viên cho vị trí này cần có:

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ngành hóa học, sinh học, công nghệ sinh học, kỹ thuật hoặc ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật có liên quan.

  • Kiến thức chuyên môn: Nắm vững phương pháp và quy trình thí nghiệm, kiểm tra chất lượng, đảm bảo tính chính xác của các kết quả phân tích.

  • Kỹ năng sử dụng thiết bị: Có kinh nghiệm thực tế trong việc vận hành và bảo dưỡng các thiết bị thí nghiệm như máy phân tích, máy đo độ pH, máy quang phổ,...

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu: Có khả năng xử lý, phân tích số liệu thí nghiệm, sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu và trình bày kết quả rõ ràng, chính xác.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác nhau trong phòng thí nghiệm và phối hợp làm việc nhóm trong môi trường nghiên cứu, sản xuất.

  • Chú ý đến chi tiết và kỹ năng quản lý thời gian: Làm việc cẩn thận, có tổ chức và khả năng làm việc dưới áp lực để hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn và đảm bảo an toàn trong quá trình thí nghiệm.

Vị trí kỹ thuật viên phòng lab cần có kiến thức chuyên sâu về thiết bị thí nghiệm, kỹ năng phân tích dữ liệu
Vị trí kỹ thuật viên phòng lab cần có kiến thức chuyên sâu về thiết bị thí nghiệm, kỹ năng phân tích dữ liệu

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên phòng Lab

Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab hiện đang gia tăng tại những thành phố lớn, nơi có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, giáo dục và nghiên cứu. Dưới đây là thông tin về nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng lab ở các khu vực trọng điểm:

  • Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế của miền Bắc, có sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp chế tạo, y tế và nghiên cứu khoa học. Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab tại đây tăng cao do sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng nghiên cứu và các dự án khoa học công nghệ.

  • Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab tại Đà Nẵng: Là một một trong những thành phố phát triển năng động tại miền Trung, Đà Nẵng chứng kiến sự gia tăng trong ngành công nghiệp công nghệ cao và y tế. Điều này tạo ra nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và kiểm tra chất lượng trong các dự án công nghệ, sinh học và môi trường.

  • Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, với hàng nghìn công ty và tổ chức nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, y tế và dược phẩm. Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành này, nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab tại TP. HCM luôn ở mức cao, phục vụ cho nghiên cứu khoa học, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và kiểm tra sức khỏe cộng đồng

  • Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab tại Hải Phòng: Nhờ sự phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp chế biến, ngành công nghệ và logistics, Hải Phòng đang ngày càng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab tại thị trường việc làm Hài Phòng đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng lab tập trung chủ yếu ở những khu vực phát triển về công nghiệp, giáo dục và nghiên cứu
Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng lab tập trung chủ yếu ở những khu vực phát triển về công nghiệp, giáo dục và nghiên cứu

Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn quốc, đặc biệt trong các ngành công nghệ và y tế. Những chuyên gia trong lĩnh vực này có cơ hội thăng tiến và đóng góp vào sự phát triển công nghệ. Với mức lương từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, đây là vị trí phù hợp cho những ai đam mê nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghiệp khoa học.