Công việc Kỹ thuật viên phòng lab

1. Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab/Phòng thí nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng lab đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, dược phẩm, và công nghệ sinh học. Theo báo cáo của Statista, ngành công nghệ sinh học toàn cầu dự kiến đạt giá trị 2.4 nghìn tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ trung bình 15% mỗi năm từ 2020 đến 2028. Điều này kéo theo sự mở rộng quy mô phòng thí nghiệm và gia tăng đáng kể nhu cầu nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực này.

Kỹ thuật viên phòng lab đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ chính xác của các nghiên cứu và thí nghiệm. Đồng thời có nhiệm vụ thực hiện quy trình kiểm tra, phân tích mẫu và vận hành thiết bị phức tạp, giúp duy trì tiêu chuẩn cao trong ngành công nghiệp. Nhờ đó, vị trí này không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển sản phẩm mà còn giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả trong sản xuất và nghiên cứu.

Cơ hội nghề nghiệp cho kỹ thuật viên phòng lab rất đa dạng, từ làm việc tại bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, đến các công ty dược phẩm và sản xuất. Đặc biệt, với sự phát triển không ngừng của ngành khoa học và công nghệ, kỹ thuật viên có kỹ năng tốt sẽ dễ dàng tìm thấy vị trí ổn định và có nhiều cơ hội phát triển chuyên môn.

2. Mức lương trung bình của kỹ thuật viên phòng Lab/ Thí Ngiệm

Mức lương của việc làm kỹ thuật viên phòng Lab/Phòng thí nghiệm thường dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm và yêu cầu công việc cụ thể. Dưới đây là mức lương tham khảo từ Job3s tổng hợp cho vị trí kỹ thuật viên phòng Lab/Phòng thí nghiệm:

Kỹ thuật viên Phòng Lab/Phòng thí nghiệm Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ thuật viên Phòng Lab/Phòng thí nghiệm (Mới ra trường) 8.000.000 - 12.000.000 Kỹ thuật viên Phòng Lab/Phòng thí nghiệm (1-3 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 18.000.000 Kỹ thuật viên Phòng Lab/Phòng thí nghiệm (3-5 năm kinh nghiệm) 18.000.000 - 22.000.000 Kỹ thuật viên Phòng Lab/Phòng thí nghiệm (Trên 5 năm kinh nghiệm) 22.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kỹ thuật viên phòng Lab

Kỹ thuật viên phòng Lab chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị và quy trình thử nghiệm hoạt động hiệu quả. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà vị trí công việc này sẽ thực hiện hàng ngày:

Tiến hành các thí nghiệm và kiểm tra mẫu: Thực hiện các thử nghiệm và kiểm tra theo yêu cầu của dự án hoặc phòng thí nghiệm.

Chuẩn bị và bảo dưỡng thiết bị: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ thí nghiệm và duy trì chúng trong tình trạng hoạt động tốt.

Ghi chép và phân tích kết quả: Ghi nhận dữ liệu, kết quả thí nghiệm và phân tích để đưa ra các báo cáo chi tiết.

Tuân thủ quy định an toàn: Đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định trong phòng thí nghiệm.

Quản lý và bảo quản mẫu vật: Lưu trữ, bảo quản các mẫu vật và hóa chất theo đúng yêu cầu, đảm bảo tính chính xác và an toàn.

Hỗ trợ các nhà nghiên cứu: Hỗ trợ các kỹ sư, nhà nghiên cứu và các bộ phận khác trong việc thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu khoa học.

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ thuật viên phòng Lab

Để đảm bảo hiệu quả công việc và đạt được kết quả tốt trong môi trường phòng thí nghiệm, kỹ thuật viên cần đáp ứng một số yêu cầu chuyên môn và kỹ năng quan trọng. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản mà ứng viên cho vị trí này cần có:

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ngành hóa học, sinh học, công nghệ sinh học, kỹ thuật hoặc ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật có liên quan.

Kiến thức chuyên môn: Nắm vững phương pháp và quy trình thí nghiệm, kiểm tra chất lượng, đảm bảo tính chính xác của các kết quả phân tích.

Kỹ năng sử dụng thiết bị: Có kinh nghiệm thực tế trong việc vận hành và bảo dưỡng các thiết bị thí nghiệm như máy phân tích, máy đo độ pH, máy quang phổ,...

Kỹ năng phân tích dữ liệu: Có khả năng xử lý, phân tích số liệu thí nghiệm, sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu và trình bày kết quả rõ ràng, chính xác.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác nhau trong phòng thí nghiệm và phối hợp làm việc nhóm trong môi trường nghiên cứu, sản xuất.

Chú ý đến chi tiết và kỹ năng quản lý thời gian: Làm việc cẩn thận, có tổ chức và khả năng làm việc dưới áp lực để hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn và đảm bảo an toàn trong quá trình thí nghiệm.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên phòng Lab

Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab hiện đang gia tăng tại những thành phố lớn, nơi có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, giáo dục và nghiên cứu. Dưới đây là thông tin về nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng lab ở các khu vực trọng điểm:

Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế của miền Bắc, có sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp chế tạo, y tế và nghiên cứu khoa học. Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab tại đây tăng cao do sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng nghiên cứu và các dự án khoa học công nghệ.

Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab tại Đà Nẵng: Là một một trong những thành phố phát triển năng động tại miền Trung, Đà Nẵng chứng kiến sự gia tăng trong ngành công nghiệp công nghệ cao và y tế. Điều này tạo ra nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và kiểm tra chất lượng trong các dự án công nghệ, sinh học và môi trường.

Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, với hàng nghìn công ty và tổ chức nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, y tế và dược phẩm. Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành này, nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab tại TP. HCM luôn ở mức cao, phục vụ cho nghiên cứu khoa học, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và kiểm tra sức khỏe cộng đồng

Việc làm kỹ thuật viên phòng Lab tại Hải Phòng: Nhờ sự phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp chế biến, ngành công nghệ và logistics, Hải Phòng đang ngày càng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên phòng Lab tại thị trường việc làm Hài Phòng đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

