Tuyển Pha chế Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 231 - 233 - 235 - 237, Đường Amata, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

• Thực hiện mẫu thử trong phòng lab (prototype) cho sản phẩm

• Thực hiện mẫu thử trong phòng lab (prototype) cho sản phẩm

• Kiểm soát chất lượng, xử lý sự cố phát sinh, thu thập dữ liệu và lập các báo cáo liên quan trong quá trình sản xuất hàng loạt

• Kiểm tra và phân tích độ ổn định của mẫu thử trong phòng lab/sản phẩm chạy thử/sản phẩm sản xuất hàng loạt

• Nghiên cứu và đề xuất cải tiến quy trình sản xuất

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo/kiểm soát chất lượng

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo/kiểm soát chất lượng

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Hóa học hoặc các ngành liên quan

• Tin học văn phòng & tiếng Anh giao tiếp tốt

• Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mỹ phẩm/sản phẩm chăm sóc cá nhân

Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

