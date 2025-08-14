Tuyển Pha chế Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô 231
- 233
- 235
- 237, Đường Amata, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện mẫu thử trong phòng lab (prototype) cho sản phẩm
• Kiểm soát chất lượng, xử lý sự cố phát sinh, thu thập dữ liệu và lập các báo cáo liên quan trong quá trình sản xuất hàng loạt
• Kiểm tra và phân tích độ ổn định của mẫu thử trong phòng lab/sản phẩm chạy thử/sản phẩm sản xuất hàng loạt
• Nghiên cứu và đề xuất cải tiến quy trình sản xuất
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo/kiểm soát chất lượng
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Hóa học hoặc các ngành liên quan
• Tin học văn phòng & tiếng Anh giao tiếp tốt
• Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mỹ phẩm/sản phẩm chăm sóc cá nhân
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Hóa học hoặc các ngành liên quan
• Tin học văn phòng & tiếng Anh giao tiếp tốt
• Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mỹ phẩm/sản phẩm chăm sóc cá nhân
Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI