Tuyển Pha chế Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô 231

- 233

- 235

- 237, Đường Amata, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện mẫu thử trong phòng lab (prototype) cho sản phẩm
• Kiểm soát chất lượng, xử lý sự cố phát sinh, thu thập dữ liệu và lập các báo cáo liên quan trong quá trình sản xuất hàng loạt
• Kiểm tra và phân tích độ ổn định của mẫu thử trong phòng lab/sản phẩm chạy thử/sản phẩm sản xuất hàng loạt
• Nghiên cứu và đề xuất cải tiến quy trình sản xuất
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo/kiểm soát chất lượng
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Hóa học hoặc các ngành liên quan
• Tin học văn phòng & tiếng Anh giao tiếp tốt
• Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mỹ phẩm/sản phẩm chăm sóc cá nhân

Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 231-233-235-237, dường Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

