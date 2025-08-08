Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Sản phẩm: Sơn bột tĩnh điện

Sản phẩm:

Công việc:

Thực hiện các hoạt động phối màu hàng ngày theo lịch trình do bộ phận yêu cầu.

Đảm bảo sử dụng đúng phương pháp, công cụ để thực hiện LWR với chất lượng tốt và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Hoàn thành báo cáo kết quả và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác và kịp thời.

Cung cấp kết quả thí nghiệm của dự án cho các bên liên quan đúng thời hạn.

Hỗ trợ cải thiện RFT.

Duy trì và thúc đẩy môi trường làm việc an toàn, tuân thủ các chính sách và quy trình an toàn, đảm bảo không xảy ra sự cố/tai nạn.