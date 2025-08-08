Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại AkzoNobel Vietnam
- Bắc Ninh: Lot I4
- 1, Que Vo 1 Industrial Zone, Phuong Lieu, Que Vo, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương Thỏa thuận
Sản phẩm: Sơn bột tĩnh điện
Công việc:
Thực hiện các hoạt động phối màu hàng ngày theo lịch trình do bộ phận yêu cầu.
Đảm bảo sử dụng đúng phương pháp, công cụ để thực hiện LWR với chất lượng tốt và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Hoàn thành báo cáo kết quả và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.
Đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác và kịp thời.
Cung cấp kết quả thí nghiệm của dự án cho các bên liên quan đúng thời hạn.
Hỗ trợ cải thiện RFT.
Duy trì và thúc đẩy môi trường làm việc an toàn, tuân thủ các chính sách và quy trình an toàn, đảm bảo không xảy ra sự cố/tai nạn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sử dụng tốt Microsoft Excel và PowerPoint.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành tương tự (sơn phủ, mực in, hóa chất, gạch men...).
Tại AkzoNobel Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AkzoNobel Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
