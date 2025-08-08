Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

AkzoNobel Vietnam
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
AkzoNobel Vietnam

Kỹ thuật viên phòng lab

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại AkzoNobel Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lot I4

- 1, Que Vo 1 Industrial Zone, Phuong Lieu, Que Vo, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản phẩm: Sơn bột tĩnh điện
Sản phẩm:
Công việc:
Thực hiện các hoạt động phối màu hàng ngày theo lịch trình do bộ phận yêu cầu.
Đảm bảo sử dụng đúng phương pháp, công cụ để thực hiện LWR với chất lượng tốt và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Hoàn thành báo cáo kết quả và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.
Đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác và kịp thời.
Cung cấp kết quả thí nghiệm của dự án cho các bên liên quan đúng thời hạn.
Hỗ trợ cải thiện RFT.
Duy trì và thúc đẩy môi trường làm việc an toàn, tuân thủ các chính sách và quy trình an toàn, đảm bảo không xảy ra sự cố/tai nạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Có khả năng sử dụng tốt Microsoft Excel và PowerPoint.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành tương tự (sơn phủ, mực in, hóa chất, gạch men...).

Tại AkzoNobel Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AkzoNobel Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

AkzoNobel Vietnam

AkzoNobel Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12th Floor, Vincom Dong Khoi, 72 Le Thanh Ton St, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

