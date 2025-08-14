Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: KCN AN PHƯỚC, Long Thành, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm, chịu được áp lực trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
Chịu khó học hỏi và tiếp thu tốt.
Có bằng lái xe nâng là 1 lợi thế
Sử dụng vi tính thành thạo (Word, Excel)
Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh phù hợp với năng lực.
Chế độ: Môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẽ, đồng nghiệp thân thiện.
Nghỉ lễ theo quy định pháp luật, thêm lễ tết
Đóng BHXH, BHYT PVI đầy đủ.
Tăng lương hàng năm, thưởng Lễ, Sinh nhật.
Thưởng lương tháng 1-3 & lương tháng 13.
Và các hỗ trợ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
