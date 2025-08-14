Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN AN PHƯỚC, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm, chịu được áp lực trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

Chịu khó học hỏi và tiếp thu tốt.

Có bằng lái xe nâng là 1 lợi thế

Sử dụng vi tính thành thạo (Word, Excel)

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh phù hợp với năng lực.

Chế độ: Môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẽ, đồng nghiệp thân thiện.

Nghỉ lễ theo quy định pháp luật, thêm lễ tết

Đóng BHXH, BHYT PVI đầy đủ.

Tăng lương hàng năm, thưởng Lễ, Sinh nhật.

Thưởng lương tháng 1-3 & lương tháng 13.

Và các hỗ trợ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM

