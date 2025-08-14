Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà - Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

VỀ HYUNDAI VIỆT NHÂN: Là đại lý lớn nhất của Hyundai Việt Nam với 15 năm hoạt động tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi cung cấp xe Hyundai, dịch vụ sửa chữa và phụ tùng chính hãng.

Công việc cụ thể:

- Telesale trên data sẵn có của công ty, giới thiệu sản phẩm xe Hyundai tới khách hàng

- Livestream/quay video trên các nền tảng FB, TikTok, Zalo kênh chính thức của Hyundai Việt Nhân

- Tư vấn khách hàng trực tiếp tại showroom

- Chăm sóc khách hàng cho tới khi khách hàng mua hàng

- Báo cáo kết quả công việc định kì cho quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt huyết tuổi trẻ

- Yêu thích kinh doanh và mong muốn có thu nhập tốt , ổn định

- Chủ động học hỏi, giao tiếp tốt

- Tự tin trước camera

- Có kinh nghiệm là lợi thế , không có kinh nghiệm thì sẽ được đào tạo tận tình nếu bạn thật sự đam mê

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 8-12 triệu+ hoa hồng theo sản phẩm bán ra

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, nghỉ lễ, bảo hiểm theo quy định công ty.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

- Được đào tạo, cập nhật kiến thức mới nhất về kinh doanh và marketing ngành ô tô.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN

