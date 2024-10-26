Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: 35a1 Đường 3/2 Quận 10, Tp. HCM, Quận 10
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Theo dõi và nhận lịch hẹn từ bộ phận Kinh doanh để chuẩn bị các dụng cụ, nguyên liệu,.. phục vụ khách hàng chu đáo.
- Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn quy định.
- Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách.
- Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, khu vực spa và thay mới dụng cụ sau mỗi suất.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có thông báo bảo trì kịp thời đảm bảo toàn bộ các dịch vụ, cơ sở vật chất theo đúng tiêu chuẩn được quy định.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thử việc: Hưởng 85% trong 2 tháng thử việc.
- Được hưởng mức lương chính thức sau khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty.
- Chính sách thưởng bao gồm: Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh tháng/Quý/ năm, thưởng đột xuất theo ngày,...
-Thường xuyên được huấn luyện, đào tạo bài bản cùng các chuyên gia trị liệu trong quá trình làm việc.
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành.
- Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI