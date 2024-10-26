Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35a1 Đường 3/2 Quận 10, Tp. HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Theo dõi và nhận lịch hẹn từ bộ phận Kinh doanh để chuẩn bị các dụng cụ, nguyên liệu,.. phục vụ khách hàng chu đáo.
- Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn quy định.
- Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách.
- Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, khu vực spa và thay mới dụng cụ sau mỗi suất.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có thông báo bảo trì kịp thời đảm bảo toàn bộ các dịch vụ, cơ sở vật chất theo đúng tiêu chuẩn được quy định.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hoàn thành tốt công việc như nội dung mô tả quy định. - Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực liên quan Spa,chăm sóc da cơ bản. - Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đội nhóm, sắp xếp tổ chức, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt, siêng năng, chịu học hỏi, cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ. - Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực dịch vụ spa, cơ sở y tế, có chứng chỉ, bằng cấp về điều dưỡng, y tá.
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 8 - 15 triệu (Lương cứng + phụ cấp + % liệu trình + Thưởng hiệu quả doanh thu).
- Mức lương thử việc: Hưởng 85% trong 2 tháng thử việc.
- Được hưởng mức lương chính thức sau khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty.
- Chính sách thưởng bao gồm: Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh tháng/Quý/ năm, thưởng đột xuất theo ngày,...
-Thường xuyên được huấn luyện, đào tạo bài bản cùng các chuyên gia trị liệu trong quá trình làm việc.
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành.
- Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35A1 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

