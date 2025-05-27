Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch duy trì và phát triển các kênh Tiktok của công ty đã có sẵn: quản lý kịch bản, sáng tạo nội dung, quản lý lịch quay và kiểm soát chất lượng, phân chia thời gian up các kênh, tần suất, ...

Bắt trend, cập nhật xu hướng mới trên TikTok, tạo ra các video phù hợp với thị hiếu của người dùng.

Thực hiện sản xuất video, quay dựng, chỉnh sửa video phù hợp với thị hiếu và xu hướng trên Tiktok.

Theo dõi, phân tích hiệu quả của các video đã đăng tải, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nội dung.

Tham gia vào các chiến dịch Marketing trên TikTok, hỗ trợ các hoạt động truyền thông của công ty.

Seeding tiktok để tăng hiệu quả chuyển đổi.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Các công việc khác khi có yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí hoặc các ngành liên quan đến quay dựng, sáng tạo.

Có niềm đam mê với TikTok, am hiểu các xu hướng, thuật toán của nền tảng này.

Nắm vững các kỹ năng cơ bản lê kịch bản, sản xuất video: quay phim, dựng phim, chỉnh sửa video.

Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video.

Có kinh nghiệm trên 1 năm là lợi thế.

Có Laptop và thao tác tin học văn phòng thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8,000,000 -15,000,000

Các khoản thưởng: lương tháng 13, thưởng tết, thưởng du lịch, thưởng hiệu quả kinh doanh, ...

Cơ hội thăng tiến, đột phá về thu nhập.

Thưởng nóng/Thưởng KPI...

Môi trường chuyên nghiệp, ổn định, lâu dài.

Chính sách BHXH, BHYT đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

