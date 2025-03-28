Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Mức lương 18 - 28 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Detech Building, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

- Phát triển và bảo trì phần mềm: Viết mã nguồn (code), Nâng cấp, sửa lỗi và tối ưu mã nguồn.

- Xây dựng và tích hợp các API để kết nối giữa các hệ thống.

- Phân tích yêu cầu từ khách hàng, đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp.

- Thiết kế kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng (UI/UX).

- Viết tài liệu kỹ thuật, sơ đồ hệ thống.

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Tốt nghiệp hệ chính quy, ngành CNTT các trường Đại học khối kỹ thuật (ĐH Bách khoa Hà Nội, HV Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghệ - ĐHQGHN...).

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty phát triển phần mềm.

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm

- Hiểu biết về các công nghệ và kiến trúc microservices.

- Có khả năng phân tích vấn đề, tìm kiếm giải pháp tối ưu, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có khả năng giao tiếp và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan.

- Có kinh nghiệm lập trình một trong các ngôn ngữ: Java, VB.Net, C#, JavaScript, React Native.

- Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý RESTful API hoặc gRPC, kiến thức về giao thức HTTP, JSON và XML.

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ cơ sở dữ liệu SQL, Oracle.

Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin