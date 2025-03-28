Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Lập trình viên Android

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Detech Building, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

- Phát triển và bảo trì phần mềm: Viết mã nguồn (code), Nâng cấp, sửa lỗi và tối ưu mã nguồn.
- Xây dựng và tích hợp các API để kết nối giữa các hệ thống.
- Phân tích yêu cầu từ khách hàng, đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp.
- Thiết kế kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng (UI/UX).
- Viết tài liệu kỹ thuật, sơ đồ hệ thống.

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Tốt nghiệp hệ chính quy, ngành CNTT các trường Đại học khối kỹ thuật (ĐH Bách khoa Hà Nội, HV Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghệ - ĐHQGHN...).
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty phát triển phần mềm.
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
- Hiểu biết về các công nghệ và kiến trúc microservices.
- Có khả năng phân tích vấn đề, tìm kiếm giải pháp tối ưu, khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Có khả năng giao tiếp và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan.
- Có kinh nghiệm lập trình một trong các ngôn ngữ: Java, VB.Net, C#, JavaScript, React Native.
- Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý RESTful API hoặc gRPC, kiến thức về giao thức HTTP, JSON và XML.
- Có kinh nghiệm làm việc với hệ cơ sở dữ liệu SQL, Oracle.

Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, toà nhà Detech - Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-android-thu-nhap-18tr-28tr-thang-tai-ha-noi-job347041
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Còn 16 ngày để ứng tuyển Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 34 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên Android Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ETU MOBILE
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH ETU MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ETU MOBILE
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EZTech & CDT Games Studio
Tuyển Lập trình viên Android EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
EZTech & CDT Games Studio
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát
Tuyển Lập trình viên Android Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 USD
Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên Android Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn)
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Còn 16 ngày để ứng tuyển Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 34 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên Android Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ETU MOBILE
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH ETU MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ETU MOBILE
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EZTech & CDT Games Studio
Tuyển Lập trình viên Android EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
EZTech & CDT Games Studio
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát
Tuyển Lập trình viên Android Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 USD
Công ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Hoàng Phát
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên Android Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn)
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH ALFA (Sài Gòn)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu EZTech & CDT Games Studio
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty TNHH Beetsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu Công ty TNHH Beetsoft
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Cellmech International VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cellmech International VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Inpos
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần Misa
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty TNHH TechHub Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TechHub Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
24 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH MTG TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH MTG TECHNOLOGY
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Thủ Đô (Thủ Đô Multimedia) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Thủ Đô (Thủ Đô Multimedia)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Lập trình viên Android EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu EZTech & CDT Games Studio
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android CÔNG TY TNHH ETU MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ETU MOBILE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
20 - 34 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm