Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Detech Building, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 18 - 28 Triệu
- Phát triển và bảo trì phần mềm: Viết mã nguồn (code), Nâng cấp, sửa lỗi và tối ưu mã nguồn.
- Xây dựng và tích hợp các API để kết nối giữa các hệ thống.
- Phân tích yêu cầu từ khách hàng, đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp.
- Thiết kế kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng (UI/UX).
- Viết tài liệu kỹ thuật, sơ đồ hệ thống.
Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam. Tốt nghiệp hệ chính quy, ngành CNTT các trường Đại học khối kỹ thuật (ĐH Bách khoa Hà Nội, HV Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghệ - ĐHQGHN...).
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty phát triển phần mềm.
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
- Hiểu biết về các công nghệ và kiến trúc microservices.
- Có khả năng phân tích vấn đề, tìm kiếm giải pháp tối ưu, khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Có khả năng giao tiếp và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan.
- Có kinh nghiệm lập trình một trong các ngôn ngữ: Java, VB.Net, C#, JavaScript, React Native.
- Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý RESTful API hoặc gRPC, kiến thức về giao thức HTTP, JSON và XML.
- Có kinh nghiệm làm việc với hệ cơ sở dữ liệu SQL, Oracle.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
