Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ TÂM CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

Vị trí Sale Executive (Tư vấn khách hàng) là cầu nối quan trọng giữa Khí Tâm và cộng đồng. Ứng viên sẽ đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ khách hàng tiếp cận các dịch vụ trị liệu, workshop, chương trình thành viên và sản phẩm chăm sóc sức khỏe do Khí Tâm Health Hub triển khai.

Nhiệm vụ chính bao gồm:

- Tư vấn dịch vụ cho khách hàng tiềm năng qua các kênh: điện thoại, email, chat...

- Hướng dẫn quy trình đặt lịch và hỗ trợ trong suốt hành trình trải nghiệm dịch vụ.

- Theo dõi, cập nhật dữ liệu khách hàng và kết quả tư vấn lên hệ thống CRM.

- Phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn, marketing và vận hành để đồng bộ thông tin và chăm sóc khách hàng hiệu quả.