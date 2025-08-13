Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ TÂM CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ TÂM CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Vị trí Sale Executive (Tư vấn khách hàng) là cầu nối quan trọng giữa Khí Tâm và cộng đồng. Ứng viên sẽ đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ khách hàng tiếp cận các dịch vụ trị liệu, workshop, chương trình thành viên và sản phẩm chăm sóc sức khỏe do Khí Tâm Health Hub triển khai.
Nhiệm vụ chính bao gồm:
- Tư vấn dịch vụ cho khách hàng tiềm năng qua các kênh: điện thoại, email, chat...
- Hướng dẫn quy trình đặt lịch và hỗ trợ trong suốt hành trình trải nghiệm dịch vụ.
- Theo dõi, cập nhật dữ liệu khách hàng và kết quả tư vấn lên hệ thống CRM.
- Phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn, marketing và vận hành để đồng bộ thông tin và chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trị liệu, giáo dục hoặc phát triển con người.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong tư vấn, chăm sóc khách hàng hoặc kinh doanh dịch vụ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ TÂM CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ TÂM CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI