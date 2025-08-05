Tuyển Lập trình viên Android Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8h00 – 17h30 (Mùa hè)

- 8h30

- 17h30 (Mùa đông) các ngày Thứ 2

- Thứ 6, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng cần tuyển: 01
Vị trí làm việc: Phòng Phát triển ứng dụng di động
Địa điểm làm việc: 22 Láng Hạ - Láng - Hà Nội
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Mùa hè) - 8h30 - 17h30 (Mùa đông) các ngày Thứ 2 - Thứ 6
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xây dựng các ứng dụng liên quan đến các mảng tài chính
Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào mảng tài chính
Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ đã phát triển của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Toán tin
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương
Kiến thức cơ bản và tư duy về Java, lập trình Android, lập trình hướng đối tượng
Có hiểu biết về kiến trúc công nghệ, ứng dụng và mô hình phát triển cho nền tảng hệ điều hành Android.
Có kiến thức về JSON, HTTPS, RESTful service
Có kinh nghiệm xử lý UI với custom views và tối ưu giao diện.
Có kinh nghiệm với các thư viện của bên thứ 3: Push notification, Network Restful Request, Image, Loaders, Fabric
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thanh toán thẻ là 1 lợi thế
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Biết ứng dụng AI trong công việc
Khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm (khả năng tương tác và kỹ năng trao đổi trong nhóm)
Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, khả năng cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 2000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập gần 20 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,…
Các câu lạc bộ: CLB Cầu lông, CLB Bóng đá, CLB Yoga, CLB Điền kinh, CLB Bơi
Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

