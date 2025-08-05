Tuyển Lập trình viên Android Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Số lượng cần tuyển: 01

Vị trí làm việc: Phòng Phát triển ứng dụng di động

Địa điểm làm việc: 22 Láng Hạ - Láng - Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Mùa hè) - 8h30 - 17h30 (Mùa đông) các ngày Thứ 2 - Thứ 6

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng các ứng dụng liên quan đến các mảng tài chính

Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào mảng tài chính

Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ đã phát triển của công ty

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Toán tin

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương

Kiến thức cơ bản và tư duy về Java, lập trình Android, lập trình hướng đối tượng

Có hiểu biết về kiến trúc công nghệ, ứng dụng và mô hình phát triển cho nền tảng hệ điều hành Android.

Có kiến thức về JSON, HTTPS, RESTful service

Có kinh nghiệm xử lý UI với custom views và tối ưu giao diện.

Có kinh nghiệm với các thư viện của bên thứ 3: Push notification, Network Restful Request, Image, Loaders, Fabric

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thanh toán thẻ là 1 lợi thế

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Biết ứng dụng AI trong công việc

Khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm (khả năng tương tác và kỹ năng trao đổi trong nhóm)

Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, khả năng cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3. Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & thiết bị làm việc hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

4. Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 2000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

Công ty thành lập gần 20 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,…

Các câu lạc bộ: CLB Cầu lông, CLB Bóng đá, CLB Yoga, CLB Điền kinh, CLB Bơi

Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

