Tuyển Giáo viên Lớp mẫu giáo độc lập Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự B4 - 08A, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

- Hoàn tất công việc trong lớp học như: chăm sóc trẻ, dạy các tiết học theo quy định

- Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định, văn hoá của trường

- Giao tiếp lịch sự, nhã nhặn trong trường học

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành mầm non các trường TC, CĐ.

- Giáo viên có khả năng giao tiếp tốt, không nói giọng địa phương, không nói ngọng.

- Chăm sóc trẻ cẩn thận, chu đáo; hoạt bát trong công việc, sống hòa mình với tập thể.

- Ưu tiên giáo viên có kinh nghiệm mầm non hoặc dạy Montessori.

Tại Lớp mẫu giáo độc lập Nhật Bản Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch hàng năm

- Duyệt tăng lương 1 lần/năm

- Thưởng cháu mới

- Thưởng lễ Tết: Tết dương lịch, Tết âm lịch, Ngày quốc tế lao động, Quốc khánh 2-9, ngày 8-3, 20-10, 20-11,....

- Giảm học phí cho con

- Đào tạo Montessori chuyên nghiệp và liên tục

- Bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác của trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lớp mẫu giáo độc lập Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lớp mẫu giáo độc lập Nhật Bản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.