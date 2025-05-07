Tuyển Lập trình viên Android Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các ứng dụng Mobile
Tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn mã nguồn, đảm bảo khả năng kiểm thử, bảo mật và hiệu năng cao cho hệ thống.
Phối hợp với team UI/UX, BA, Backend,... triển khai dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ.
Thực hiện Unit Test. Hỗ trợ kiểm thử SIT/UAT, sửa lỗi và nghiệm thu chức năng.
Thực hiện tối ưu hiệu năng và trải nghiệm của khách hàng cho các tính năng trên ứng dụng mobile

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Viễn thông, bất động sản. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển sản phẩm trên nền tảng Backbase.
Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum.
Thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin
Hiểu biết về kiến trúc Microservice (MSA), SOA, Event-Driven Architecture (EDA)
Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful API
Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Sử dụng thành thạo các IDE phát triển và công cụ quản lý mã nguồn (Git)
Hiểu biết và có kinh nghiệm thực tế với DevOps, CI/CD

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, …; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ 2 lần/ năm
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh
Lương OT tính theo luật
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

