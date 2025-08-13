Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Sun Plaza, số 69B Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ ...và 3 địa điểm khác, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp học Robotics theo chương trình Bricks4Kidz cho học sinh cấp 1 và cấp 2.
Soạn giáo án và chuẩn bị bài giảng dựa theo khung chương trình có sẵn.
Hướng dẫn học sinh lắp ráp robot từ mô hình LEGO và lập trình cơ bản.
Đảm bảo học sinh hiểu bài, tương tác tốt và tham gia tích cực trong lớp.
Theo dõi, đánh giá tiến độ học tập của học sinh và báo cáo lại với quản lý/phụ huynh khi cần.
Hỗ trợ tổ chức các buổi học thử, demo hoặc sự kiện liên quan đến Robotics.
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ định kỳ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo phần mềm lập trình LEGO (WeDo, EV3, Spike Prime,...)
Có khả năng giảng dạy và tương tác tốt với học sinh.
Có khả năng soạn giáo án, xây dựng kế hoạch giảng dạy.
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; ưu tiên ứng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.
Có trách nhiệm, kiên nhẫn và yêu thích công việc giảng dạy.
Ưu tiên giáo viên đã từng giảng dạy ở các đơn vị tương tự (MindX, Teky,...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hằng tháng: Lương cơ bản 10-15 triệu + phụ cấp + thưởng vượt giờ dạy. Tổng thu nhập từ 15 đến 18 triệu.
Thử việc chỉ 1 tháng.
Cung cấp bữa ăn trưa miễn phí.
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm dựa trên đánh giá.
Chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH-BHYT- BHTN; nghỉ Tết, nghỉ lễ, nghỉ phép) và các chính sách đãi ngộ khác của Công ty (Du lịch hàng năm, tham gia sự kiện 20/11, party,...)
Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt, chỉ áp dụng cho CBNV làm việc tại các công ty thuộc hệ sinh thái của HPA (sử dụng các dịch vụ bể bơi, sân pickleball miễn phí).
Được hưởng mức phần trăm miễn giảm học phí cho con tại các hệ thống trung tâm toán nội bộ, sử dụng dịch vụ của toàn công ty miễn phí.
Giáo viên thường xuyên được đào tạo nâng cao, tham gia các khóa huấn luyện và phát triển chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1.1, số 2 đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

