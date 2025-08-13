Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki

Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hỗ trợ Giám đốc quản lý phần mềm nội bộ và cập nhật các thông tin trên hệ thống làm việc nội bộ, đảm bảo luồng thông tin thông suốt giữa các phòng ban và cấp quản lý.
- Thực hiện các công việc hành chính như soạn thảo công văn, thông báo, biên bản, hợp đồng, và tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu.
- Quản trị fanpage Taki Foundation: xây dựng nội dung truyền thông, phối hợp truyền thông sự kiện, tăng độ nhận diện.
- Tiếp đón, hướng dẫn đối tác đến làm việc tại công ty
- Hỗ trợ tổ chức lớp học – sự kiện
- Báo cáo tiến độ công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là nữ, độ tuổi 93 - 2k
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm trợ lý hoặc chăm sóc khách hàng, sale admin
- Thành thao excel, đặc biệt là các hàm công thức, biết sử dụng canva
- Khả năng lập kế hoạch tốt, chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu
- Ưu tiên có kinh nghiệm coaching, tư vấn, tham vấn
- Giao tiếp tốt, tự tin
- Ham học hỏi, thái độ làm việc tích cực, chủ động, cầu tiến và có thể làm việc nhóm cũng như độc lập.

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8 - 10tr + PC 500,000đ + Thưởng
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm, chế độ hiếu hỉ, lễ tết, sinh nhật… theo quy định
- 12 phép/ năm, chưa bao gồm nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, quan tâm đến phát triển con người, coaching 1:1 định kỳ
- Văn hóa Kaizen: tích cực, luôn đổi mới, môi trường GenZ năng động, tiện nghi 5 sao
- Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt
- Tham gia Teambuilding, du lịch, các hoạt động chung toàn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki

Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

