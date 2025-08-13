Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tuyển dụng (đăng tuyển dụng trên các kênh, lọc hồ sơ,...)
- Thực hiện công việc hành chính, tiếp đón khách hàng, ứng viên khi đến công ty
- Mua văn phòng phẩm, nước uống, mua sắm và quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc
- Chuẩn bị phòng họp, đặt ship giao nhận tài liệu , chuẩn bị đồ lễ thắp hương, đảm bảo vệ sinh công ty
- Tìm nhà cung cấp quà tặng, quản lý ấn phẩm, tài liệu..., tìm địa điểm cho thuê văn phòng, Trung tâm Tiếng anh
- Hỗ trợ giáo viên (Sắp xếp phòng dạy, chuẩn bị tài liệu, in ấn, chấm công,…)
- Phối hợp tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện trong công ty hoặc Trung tâm Tiếng Anh của Công ty
- Công việc theo sự phân công và hướng dẫn của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2-6: 15-20h, Thứ 7-CN: 8h30-12h30 và 13h30-16h30 (được nghỉ 1 ngày/ tuần)
Sinh viên, đã tốt nghiệp hoặc đảm bảo giờ làm việc
Tiếng Anh, kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu thập: Part-time: 3-4tr, Full-time: 8-10tr và Thưởng theo tiêu chí + lễ tết
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến (fulltime - quản lý)
Làm việc trong môi trường Tiếng anh năng động, chuyên nghiệp, được nâng cao năng lực chuyên môn
Chế độ phúc lợi xứng đáng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS

CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 1 ngách 34 ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ,phường Bồ Đề, Quận Long Biên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

