Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Trà Vinh: - Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì các ứng dụng backend bằng Java và Spring Boot. Thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu thời gian thực với Kafka. Quản lý và tối ưu dữ liệu trong MongoDB, đảm bảo hiệu suất cao. Phát triển kết nối Socket cho các ứng dụng giao tiếp dữ liệu thời gian thực. Tham gia quy trình DevOps, hỗ trợ triển khai và vận hành hệ thống. Làm việc với Git để quản lý mã nguồn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Thực hiện các công việc lập trình và tích hợp với Python và Golang khi cần, giúp tăng khả năng mở rộng và tích hợp hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lập trình Java và Spring Boot. Kinh nghiệm làm việc với các công nghệ: Kafka: thiết lập luồng dữ liệu thời gian thực. MongoDB: tối ưu hóa cơ sở dữ liệu NoSQL. Socket programming: phát triển ứng dụng thời gian thực. Python và Golang: hiểu biết cơ bản, có khả năng sử dụng khi tích hợp với Java. Git: thành thạo quản lý mã nguồn. DevOps: kiến thức về CI/CD, triển khai ứng dụng. Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần học hỏi, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm với Docker, Kubernetes hoặc các công cụ khác trong hệ sinh thái DevOps. Kinh nghiệm với Python, Golang ở mức nâng cao là một lợi thế. Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile, Scrum.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận. BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, chế độ, chính sách đầy đủ Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ. Du lịch 1-2 lần/ năm Cấp phát đồng phục theo quy định công ty Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

